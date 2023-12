Detectan en Guanajuato más producción de agave en municipios sin denominación de origen

Irapuato, Gto. (OEM).- El crecimiento de la producción de agave en el estado de Guanajuato ha crecido de manera exponencial durante los últimos ocho años superando ya el 1000% de aumento en cuanto al número de productores y de más de 600% en número de plantas existentes en el territorio estatal.

Te recomendamos: Invade siembra de agave cultivos de Irapuato

Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, señaló que buscan más que forzar a la regulación en cuanto a sostenibilidad, buscan que sea un tema de autorregulación, el encontrar alternativas que ayuden al productor y también al medio ambiente.

Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato

“De 2014 al 2022 hemos visto un crecimiento en la cantidad de productores de agave en más de un 1000% y en el número de plantas también, en productores de 1160% y en plantaciones de 694%”.

En total, están establecidas 55 mil 748 hectáreas plantadas de agave en los siete municipios con denominación de origen y se ha presentado también plantación en lugares que no cuentan con denominación de origen para fabricar tequila; la más lejana fue reportada en el municipio de Jerécuaro, sin embargo, otro de estos puntos se encuentra en Irapuato, donde varios agricultores han empezado a usar sus tierras para la plantación de agave azul.

Buscan que el agave sea producido sólo con prácticas sostenibles.

“Para que hagamos un uso eficiente de los recursos, seguimos trabajando con nuestros productores, ellos saben y van viendo que hay estas diferentes prácticas que resultan mucho más convenientes no sólo ambientalmente, sino económica y socialmente, entonces necesitamos un modelo mucho más sustentable y nos estamos acompañando en Guanajuato.

“Le hemos estado dando más de 17 talleres a los productores de los siete municipios con denominación de origen, hemos identificado también en un monitoreo en donde se está plantando agave tequila en el que hemos identificado que también tenemos en municipios que no tienen denominación de origen de tequila, el más lejano es Jerécuaro”.

En el caso de municipios que cuentan con denominación de origen para fabricar tequila, existen partes de la planta que no son utilizadas para esto, sin embargo, se les pueden dar otros usos.

Algunas alternativas podrían beneficiar también económicamente a productores.

“Cuando se producen tequilas, sólo se usa el 5% de la piña, ni siquiera de la penca, entonces hemos empezado con tres municipios dándoles molinos y capacitándolos para que ni se queme esa penca, ni se queme el resto, lo que no se use para la producción de tequila que no se deje ahí descomponiéndose, porque genera gas metano, lo que estamos propiciando con estos talleres es que se pueda producir con esto alimento para ganado”.

Esto atacaría otro ámbito en el que los agroproductores y ganaderos han padecido, la falta de alimento para ganado a raíz de la sequía, y el aprovechamiento de lo que queda del agave después de lo que se usa para la producción del tequila.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Desarrollo Económico sabe esto, queremos propiciar el aprovechamiento de los residuos y ellos identificaron una empresa que produce hasta 34 productos a partir de todo lo que implica la producción del tequila, sobre todo de la planta”.