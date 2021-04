Detectan drones con bombas en Guanajuato

En Guanajuato, la Sedena ha detectado drones cargados de explosivos para atacar a autoridades, pero no han hecho blanco ni han sido efectivos.

Así Lo Dijo...

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que algunos cárteles están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco”.

Luis Crescencio Sandoval | Titular de la Sedena.

Así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, quien dijo que el caso ocurrido en El Aguaje, Michoacán, en donde fue usado un dron con explosivos para atacar a policías de este estado se ha intentado replicar en otras entidades, como en Guanajuato, pero no ha habido efectividad.

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que algunos cárteles están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, éste ahorita en Michoacán”, dijo el funcionario federal durante la conferencia mañanera del miércoles.









Luis Crescencio Sandoval comentó que si bien esta situación causa preocupación, hasta el momento los intentos no han sido efectivos.

“Son de preocupación, pero no han sido lo efectivos que a lo mejor ellos quisieran tener con éstos. No han tenido la efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación”.

Confirmó que en el ataque en Michoacán resultaron lesionados dos militares con heridas en brazos y piernas, “pero fue todo el daño que le hicieron a la policía del estado empleando este artefacto”.