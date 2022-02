Detectan circulación de billetes falsos en sectores comerciales

Comerciantes salmantinos denunciaron la circulación de billetes de 20, 50 y 100 pesos falsos, que en la mayoría de los casos los ciudadanos los desconocen o bien no los identifican, por lo hicieron un llamado a la población de revisar y conocer los puntos de seguridad de los billetes; que a pesar de ser elaborados en papel moneda a base de algodón y un polímero especial se siguen falsificando.

“Ya tenía tiempo sin que hubieran este tipo de billetes y hasta se hace raro en estas fechas, sobre todo porque cuándo más los sacan es en temporadas de vetas altas, como en fin de año (…) a nosotros tan solo esta semana nos cayeron dos de 100 y de los nuevos”, argumentó Ramón Aguayo encargado de una expendedora de pan.

Las denominaciones más comunes son de 20, 50 y 100 pesos.

Esta misma situación la han denunciado comerciantes del primer cuadro de la ciudad y locatarios de los mercados municipales, sin embargo, son pocos ciudadanos tienen conocimiento de esto; es el caso de la señora Montserrat Ávila, “no sabía que hay billetes de 50 o 20 pesos falsos, sobre todo por ser de plástico, hasta que en una tienda en el mercado me dijeron que tuviera cuidado y me enseñaron uno y si están muy parecidos, me explicaron que los falsos se despintan fácilmente y si los observas más a detalle si se diferencian sobre todo en los rostros”.

“Si nos han dicho los compañeros que tengamos cuidado, de hecho muchos no aceptamos pagos con billetes grandes como los de mil pesos, aunque no hay muchos de esos, cuándo nos caen de 500 o 200 los tenemos que revisar muy bien, porque si es una cantidad considerable, y los demás como son más comunes muchas veces no nos fijamos, hasta que hacemos corte y ahí ya nada podemos hacer”, refirió Gonzalo Rojas.





En todos los comercios en general

Esta situación, se da no sólo en el mercado o el centro, también en las pequeñas tiendas de las esquinas, farmacias, abarroteras, carnicerías y en todo comercio, ya que poder diferenciar de un billete de 50 pesos falso a uno con valor real, es difícil.

Aunque en la mayoría de las veces, los ciudadanos hacen caso omiso, la circulación de esta moneda de papel sigue su paso y hasta del banco pueden llegar a salir.

De acuerdo al representante en la localidad de la Cámara Nacional del Comercio Oscar Macías Jasso, indicó se han recibido reportes de los comerciantes en ese sentido, por lo que exhortó a los diferentes sectores comerciales y a la población en general a que tengan cuidado al recibir dinero.