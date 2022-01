Detectan 64 casos de Covid-19 en primer semana del regreso a clases

Durante la primera semana del regreso a clases presencial, virtual e híbrido, se identificaron 64 casos positivos de Covid-19 en 41 escuelas, de los cuales 9 menores se encuentran hospitalizados, informó Daniel Alberto Díaz Martínez titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

“Sabemos que algunos padres decidieron no llevar todavía a sus hijos a la escuela y estamos por cuantificar el número de maestros que no pudieron regresar a la escuela porque posiblemente tenían un cuadro de Covid-19. Tenemos 9 niños hospitalizados pero que se contagiaron en el periodo vacacional y no pudieron regresar a la escuela”, dijo.

De los casos registrados, el 39 por ciento se dieron en nivel primaria, el 34 por ciento en nivel secundaria, el 20 por ciento en bachillerato, el 5 por ciento en preescolar y el 2 por ciento en universidades, el 44 por ciento se dio en alumnos, el 48 por ciento en maestros y el 8 por ciento en personal administrativo.

Local Retrasa UG regreso presencial a las aulas hasta el 14 de febrero

Además explicó que en estos momentos como estrategia nacional e internacional, emitida por el Consejo Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las instituciones que conforman al sector, deben preparar la reconversión hospitalaria, para estar prevenidos ante el alto índice de contagios que se está registrando en el país.

“Justamente en la reunión que tuvimos del Consejo Nacional de Salud, en la instrucción que recibimos todas las instituciones que conformamos el sector salud, es que preparemos la reconversión hospitalaria y que se encuentre el equilibrio, antes había unidades exclusivamente Covid-19, hoy no podemos dejar de prestar el servicio a quien tenga una necesidad”, explicó.

En lo que va de la pandemia se tienen 216 mil 763 casos acumulados del virus Sars-Cov-2, 13 mil 935 defunciones, la ocupación hospitalaria se encuentra al 21.5 por ciento, con 332 pacientes, 178 confirmados y 74 personas que ocupan camas con ventilador, de un total de 1 mil 550 para atención a pacientes Covid-19.

La reconversión hospitalaria ya se dio en una de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) T58, al agregar 26 camas para atención de pacientes con Covid-19.

Cabe resaltar que en lo que va de enero se han registrado 12 mil 211 casos confirmados del virus Sars-Cov-2, lo que representa un incremento del 289.3 por ciento en comparación con el mismo periodo pero del mes de diciembre, en el que se llevaban 3 mil 137 casos confirmados.

Díaz Martínez mencionó que la tasa de positividad es del 52.8 por ciento, sin embargo las defunciones a causa del virus Sars-Cov-2 no se han visto en incremento, por lo que el semáforo estatal de reactivación económica prevalecerá del lunes 17 al domingo 23 de enero.

“Las defunciones han tenido un comportamiento hacia la baja, si quieren mínimo, pero no se han incrementado, es lamentable que siga habiendo pérdidas de vida humanas, por eso insistimos en que las personas mayores de 70 años que se consideran vulnerables y quienes no tengan vacuna por la razón que sea, deben extremar precauciones, no exponerse de forma innecesaria”, mencionó.

En la entidad se han identificado 10 mil 514 casos activos de Covid-19, la mayoría en León con 3 mil 347, Irapuato con 983, Celaya con 947, Salamanca con 580, Guanajuato capital con 405, Silao con 239, San Miguel de Allende con 179, Acámbaro con 353, Valle de Santiago con 222, Salvatierra con 271, San Luis de la Paz con 210 y San Francisco del Rincón con 198.

Aplicarán vacunas de refuerzo para 40 años y más en Guanajuato

Daniel Alberto Díaz Martínez confirmó que la siguiente semana se aplicarán más de 800 mil dosis de refuerzo a personas mayores de 40 años en todo el estado de Guanajuato, mismas que al llegar y ser distribuidas en los puntos de vacunación, se informará sobre el día de arranque de vacunación, las dosis serán Astrazeneca.

Reducen aforo en el estadio León a 70 % en los próximos 3 partidos

Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Guanajuato, informó que para los próximos 3 partidos del equipo León en casa, el estadio contará con un aforo del 70 por ciento, debido a las condiciones sanitarias que se presentan en el municipio, aprovechó para recomendar a los aficionados extremar medidas de sanidad al acudir al recinto deportivo.

Recomiendan seguir medidas de precaución al acudir a la Feria de León 2022

Zúñiga Durán también recomendó a los ciudadanos el acudir a la Feria Estatal de León 2022, cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, recordando que el evento contará con la mayoría de sus espectáculos al aire libre, con el 80 por ciento en la mayoría de sus actividades y con espacios para actividad específicas.