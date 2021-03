Destaca Guanajuato, por resultados: Diego

El 2020 fue un año complicado, pero todavía pudo haber sido peor. Una crisis económica y de seguridad que el país arrastraba desde 2018, así como una crisis sanitaria que agarró a todos desprevenidos fueron algunas de las complicaciones que Guanajuato enfrentó y sin embargo y con todos los pronósticos en contra fue uno de los estados que salió mejor librado en el recuento de los daños.





En Guanajuato se recuperó el territorio con la intervención de la policías estatal. / Fotos: Francisco Carmona/Cortesía.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, explicó que durante 2020 él y su equipo tuvieron que tomar decisiones rápidas, diferentes a los que ya se había hecho en el estado, pues fueron varios los escenarios adversos a lo que se tuvo que enfrentar el estado, pero hoy el tiempo ha dado la razón que dichas decisiones fueron las correctas. Afirmó que hay signos positivos de recuperación y que, gracias al apoyo de la ciudadanía, “vamos hacia adelante”, pese al nulo apoyo económico de la federación.

El Dato...

Más de 4 mil millones de pesos fueron invertidos para reactivar a las Mipymes del estado por las afectaciones ocasionadas por la pandemia.





Invertir en Mipymes para fortalecer economía





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que Guanajuato inició el 2020 pujante, pues la empresa automotriz Toyota inició operaciones en su planta de Apaseo el Grande, lo cual colocaba al estado de nueva cuenta como un lugar ideal para las inversiones extranjeras.









Sin embargo, en marzo la pandemia paralizó todo. Y ahí comenzó la toma de decisiones importantes para el estado.

“Durante los meses en que estuvo el paro de actividades en Guanajuato, en el estado se perdieron 50 mil empleos. Entonces, para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos lanzamos el Plan Impulso Económico GTO, con un fondo inicial de 800 millones de pesos a los que luego se sumaron 3 mil millones de pesos más que se otorgaron en créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para que siguieran adelante”, dijo el mandatario estatal.

El Dato...

El Marro y 960 de los integrantes de su grupo criminal fueron detenidos.

Esos recursos, explicó el gobernador de Guanajuato, salieron del cobro del Impuesto Sobre la Nómina y fueron los mismos empresarios los que pidieron que este recurso fuera aplicado en el rescate de las Mipymes. Esto generó que el estado tuviera una caída de 5% en su economía durante 2020, que no está nada mal si se compara que otras entidades, como la Ciudad de México y Veracruz, cayeron en un 11% y 10%, respectivamente.

Además, de julio a diciembre de 2020, Guanajuato ya llevaba recuperados 10 mil de los 50 mil empleos perdidos.

Pero no sólo eso: en plena pandemia llegaron inversiones importantes por las señales que Guanajuato mandó al mundo de que le estaba apostando a su economía y la propia Toyota volvió a invertir otros 170 millones de dólares más que se sumaron a los 700 millones que había invertido en el estado para construir su planta.





El Marro detenido, resultado del operativo Golpe de Timón.





También Purina y Volkswagen confiaron en el estado y anunciaron nuevas inversiones en sus plantas. Esto fue significativo para que en la actual administración estatal se llevan concretados 61 nuevos proyectos de inversión, que se han traducido en 29 mil 300 nuevos empleos y una inversión superior a los 2 mil 400 millones de dólares, casi la mitad de la meta sexenal de inversiones para el estado.





En seguridad poco a poco se verán los resultados





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que durante 2020 Guanajuato tuvo un año crucial en materia de seguridad, pues el operativo Golpe de Timón, el cual fue delineado para recuperar territorios que anteriormente se tenían copados por la delincuencia, empezó a dar frutos y ello se tradujo en la recuperación del territorio de Villagrán, el cual estaba controlado por el Cártel Santa Rosa de Lima.

Así Lo Dijo...

“Guanajuato está llamado a consolidarse como el estado pujante del país, el estado que es la grandeza de México”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Además, se logró la detención del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio N., alias El Marro, así como la detención de más de 960 integrantes de ese grupo delictivo.

“Había territorios en donde la autoridad no podía entrar y eso ya no sucede. Tampoco ya no se han visto bloqueos carreteros. Se han sentenciado a personas por terrorismo y le entramos de lleno para atender al problema, a pesar de que la raíz de los problemas son delitos federales, en Guanajuato no nos cruzamos de brazos y atendimos la situación”.

El gobernador de Guanajuato señaló que no sólo se trata de un combate a la delincuencia, sino también de fortalecer a las policías municipales que se vieron afectadas por la desaparición de los recursos del Fortaseg.





Las inversiones en salud permitieron que el sistema de salud estatal se consolidara como uno de los mejores del país.





Así, en Guanajuato se invirtieron 200 millones de pesos que serán anuales y serán destinados a fortalecer a los municipios del Estado a través del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

“Asignamos 147 millones 279 mil 599 pesos a las corporaciones de Seguridad Pública Municipal, con lo que se adquirieron 116 camionetas equipadas como patrullas, 82 motocicletas equipadas, 116 radios móviles, 744 radios portátiles, 725 chalecos y 464 cascos balísticos; además a través del Infospe se impartieron cursos de profesionalización con una inversión de 46 millones 021 mil 571 pesos”.

Además, la de Guanajuato es una de las policías estatales que incrementó la percepción de confianza en la ciudadanía, pues pasó de 58.5% que se tenía en 2018 a un 64.7% en 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi.





Guanajuato demostró quién fue en salud





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que Guanajuato sobresalió a nivel nacional, pues su sistema de salud fue no sólo reconocido por el propio Gobierno Federal como uno de los más transparente, de los mejores resultados, sino que además fue uno de los que no colapsó, pues desde un principio atendió el tema de la pandemia de manera responsable.

El Dato...

El próximo jueves, a las 18:00 horas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo rendirá su tercer informe de gobierno.

Esto fue gracias a que Guanajuato abrió en tiempo récord de una semana el primer hospital especializado de México para atender exclusivamente a pacientes con Covid-19, aunado a que fueron reconfigurados los hospitales como el Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca y el Hospital Móvil Covid -19 para atender exclusivamente el tema de la pandemia.

Se contrataron mil profesionales de la salud durante esta contingencia y hubo habilitadas mil 914 camas, que en el momento más álgido de la pandemia fueron más de dos mil 200 y por eso no hubo colapso de hospitales.

No obstante, el tema de salud no sólo fue atención de Covid-19, sino que en plena pandemia fueron inauguradas y puestas en marcha nuevas unidades médicas en todo el estado, con lo cual el estado se fortaleció en el tema de salud.

“No nos equivocamos al no habernos adherido al Insabi, fue la mejor decisión y nuestro sistema de salud demostró quién es quién”, dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.





Nuevos retos





El próximo jueves, el gobernador de Guanajuato presentará su Tercer Informe de Gobierno, en donde rendirá cuentas a los guanajuatenses y en donde delineará parte del proyecto que se tiene para realizar justo en lo que será la mitad de la administración estatal.









Por lo pronto los retos son retomar el crecimiento económico de Guanajuato, mantener la infraestructura carretera que tiene el estado, incluso invirtiendo en carreteras federales, que aunque no es su obligación, pero lo hará para que la obra pública en el estado se mantenga.

El combate a la delincuencia será otro de los retos que se seguirán enfrentando, sobre todo porque los últimos cuatro meses los homicidios han ido a la baja y en donde el Operativo Seguro continuará con los trabajos para devolver la paz al estado, “pues Guanajuato está llamado a consolidarse como el estado pujante del país, el estado que es la grandeza de México”.