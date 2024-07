Destaca César Prieto proyectos gestionado por la Federación en Salamanca

Luego de que el pasado mes de mayo se iniciaron las pruebas de la planta de ciclo combinado que construyó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en San Luis Potosí, se espera de que en breve se dé inicio al mismo proceso en la unidad de Salamanca, de la cual su desarrollo se reportó al 93% durante el mes de junio; en este sentido el presidente municipal, César Prieto, destacó las inversiones por cerca de dos mil millones de pesos que ha realizado la Federación en la localidad que contribuyen a la generación de nuevos empleos, así como el desarrollo económico local y regional.

“Me parece que ya están en eso, me comentaron que ya estaba a 93% hace un mes aproximadamente que yo fui a visitarlos, pero ya está próximo, desconozco ese tema (el inicio de periodo de pruebas), si tendrían que verlo directamente con la Federación (de la termoeléctrica) no sé si va ser un cierre paulatino, no sé cómo lo vayan a manejar allá, pero de que se está construyendo una planta de ciclo combinado eso sí es una buena noticia para Salamanca”, indicó.

En cuanto a los empleos, el mandatario salmantino destacó que las inversiones gestionadas por parte del Gobierno Federal ayudarán a generar nuevos empleos, principalmente en el sector energético, así como en la industria cervecera, con la construcción de una planta procesadora de Grupo Modelo y Milfoods.

“Hubo esta inversión de mil 600 millones de dólares por parte del Gobierno Federal, para la construcción de una planta ciclo combinado que va a generar 900 y pico de megas, para tema de energía lo cual obviamente va a fomentar un desarrollo económico de Salamanca y de la región; también fueron 300 millones de dólares en la inversión que se dio en lo que es este una planta de procesadora de maíz no transgénico, la más grande de latinoamérica que también va generar nuevos empleos”, puntualizó.

En cuanto a la proyección de Salamanca para los próximos tres años, César Prieto indicó que “el propósito es precisamente seguir con este desarrollo económico, contar ya con espacios como un parque industrial de un tamaño prudente, que nos permita aprovechar que la energía eléctrica que se produce aquí en Salamanca, que las oportunidades que tiene Salamanca las vías de comunicación todos los beneficios que tiene Salamanca, sean en también no solamente en tema de inversión millonaria que se anuncie en números, si no que también venga como lo comentamos con la doctora Claudia Sheinbaum en el tema del bienestar para la gente de Salamanca”, concluyó.