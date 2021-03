Dan último adiós al padre Gumersindo

DOLORES HIDALGO, Gto; Entre flores, música y banda de guerra, así como con la presencia de familiares, amigos, fieles, religiosas y sacerdotes, se llevó a cabo la misa exequial del padre Gumersindo Cortés González, presidida por el Obispo de la Diócesis de Celaya, Monseñor Benjamín Castillo Plascencia en la parroquia de Cristo Rey en la comunidad Mesa de López ubicada en Dolores Hidalgo.

El Secretario Canceller de la Diócesis de Celaya, padre Juan Galván Sánchez, durante la homilía expresó que “para un cristiano y mucho menos para un sacerdote, la muerte es el fin de todo, es más bien un acontecimiento que hace posible la inauguración de un estado de vida diferente y mejor. Ojalá que sea la esperanza la que opaque, la que eclipse la tristeza, nuestro señor Jesucristo eso nos ha enseñado, él ha resucitado, de echo estamos por celebrar ese misterio central de la vida de la iglesia, la resurrección del señor en solo unos días más lo estaremos viviendo”.

Reconoció que cuando un ser querido muere el corazón de los que quedan se entristece, hay llanto, dolor, confusión y a veces enojo, porque con la muerte se rompen los lazos físicos, porque ya no se tiene la oportunidad de ver más a las personas.

“En el caso concreto pues ya no veremos más físicamente al padre Gumer, ya no lo veremos en las canchas de futbol, no presidirá más las reuniones de decanato, tampoco en este mundo podrá ya celebrar la santa misa, estrechar la mano de sus amigos, visitarlos, ya no podremos escuchar su risa, no podremos ver su sonrisa, que ordinariamente lo caracterizaba. Como ya lo han manifestado, todo eso es muy humano, por esos lazos que se rompen por la muerte”.

Destacó que la vida del padre Gumersindo no fue estéril, sino que en sus 38 años de sacerdote fue plena en todos los sentidos, ya que ejerció su ministerio en diferentes comunidades parroquiales en donde absolvió pecados, dio a conocer la palabra de Dios, incorporó a niños y adultos al cuerpo místico de Cristo a través del bautismo, entre otras cosas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pide Iglesia esclarecer asesinato del padre Gumersindo

“Tenemos que darle gracias a Dios de que él, el Dios de la vida le haya concedido ser su instrumento, porque sus manos fueron ungidas para bendecir, para perdonar, su persona fue instituida para ser mensajero de Dios y durante casi 40 años ejerció ese servicio a Dios en la persona de sus hermanos, una vida plena, una vida fecunda”.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Celaya, Monseñor Benjamín Castillo Plascencia, expresó la ‘Forma Típica de las Exequias’ que dice: “no temas hermano Cristo murió y resucitó por ti, el señor te protegió durante tu vida y por ella esperamos también te liberará el último día de la muerte que acabas de sufrir”.

“Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado el agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo; el incienso con que lo perfumaremos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo, resucitará glorioso como el de Jesucristo”.

Al finalizar la misa algunos sacerdotes cargaron el féretro hacia la carroza en medio de una valla realizada por los fieles para ser llevado a la comunidad El Álamo, perteneciente a Dolores Hidalgo, donde la familia y la comunidad le dio cristiana sepultura dentro del templo.