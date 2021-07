Despenalización del aborto depende de cambios sociales

La despenalización del aborto sigue siendo un tema de controversia para la sociedad salmantina y, por ende, para el resto de los guanajuatenses, situación que influye para que esta iniciativa se convierta en una realidad.

Francisco Javier Muñoz Mosqueda, presidente de la Barra de Abogados de Salamanca

En Guanajuato actualmente no se cuenta con movimientos legislativos que establezcan despenalizar el aborto durante las 12 semanas de gestación, haya o no violación, porque se trata de un tema que todavía no se aborda abiertamente en el estado, manifestó Francisco Javier Muñoz Mosqueda, presidente de la Barra de Abogados de Salamanca.

Esto se debe dijo a que las reformas al Código Penal en cada estado se basan en los cambios generacionales que se generan en la sociedad, así como a la frecuencia con la que se presentan incidencias como la violación.

“El catalogar si es necesario o no la despenalización del aborto, es algo que depende de cómo se este dando la problemática, es decir, si hay muchas violaciones, pero también sus reformas o leyes obedecen a los cambios sociales, por lo que más bien habría que ver si ya cambió la sociedad, para poder promover una reforma y evitar hacer imitaciones de otros estados que cuentan con diferentes condiciones”, explicó el abogado.

En la República Mexicana, cuatro de los 32 estados modificaron sus códigos penales, entre los que destacan Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, por lo que en estas cuatro entidades ya es legal el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en Guanajuato solamente se permite en caso de que se genere violencia sexual.