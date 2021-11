Desorganización en entrega de tarjetas de Bienestar

Ciudadanos denunciaron una mal organización por parte Siervos de la Nación y personal encargado de realizar el registro de tarjetas de Bienestar, en el Centro Cívico del municipio.

Se generan aglomeraciones.

Los asistentes manifestaron su molestia ante la mala organización en la logística para la entrega de tarjetas Bienestar, pues señalaron que no se respetaban los tiempos en los que fueron citados para recibir este trámite, lo que provocó aglomeración.

Esta situación se viene presentando desde el miércoles, y para este jueves no ha tenido solución, de acuerdo a lo indicado por salmantinos que acudieron al recinto para recibir su tarjeta como de parte de sus acompañantes.

“Desde el día de ayer hay una desorganización completa, y eso generó una aglomeración de personas, no tienen logística alguna para entregarlas, nuevamente hoy se presentó la misma situación, hay gente a la que no la dejan pasar con sus documentos pese a que no están en buenas condiciones, pues hubo caso donde se estaban mareando los adultos mayores y no dejan entrar a sus acompañantes”, explicó Rocío García.

Además advirtió que solamente se están atendiendo a las personas a las que fueron citadas con anterioridad y que cuenta con sus trámites en orden como es, que el número del CURP coincida con el del acta de nacimiento.

Por su parte, Gerardo Pérez dijo que lo citaron desde las 13 horas y que para ese horario apenas comenzaban a repartir las tarjetas de bienestar para los adultos mayores que llegaron desde las 10:30 de la mañana.

De acuerdo al delegado de Programas de Bienestar en el Estado de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, señaló que para este municipio se estarán entregado cuatro mil tarjetas de Bienestar a las personas de la tercera edad que se registraron recientenme.

Además dijo que nadie debe ser objeto de malos tratos, ya que la visión del gobierno federal actual es la de darle un trato excepcional a la gente, y como funcionarios están obligados a cumplir con ese decreto, por lo que exhortó a denunciar esta situación en el buzón de quejas de la Secretaría de Función Pública o, bien, con el delegado de programas.