Desmiente César Prieto robo de camioneta; FGE la decomisó en extraño operativo

La camioneta, propiedad de la familia del presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, no fue robada sino que fue asegurada durante un operativo realizado por policías ministeriales, por un presunto reporte de robo con el que contaba la unidad.

Fue el propio alcalde César Prieto quien dijo que su vehículo no fue robado, como fue dado a conocer por algunos medios de comunicación, sino que cuando la camioneta se encontraba en un taller mecánico, en donde recibía mantenimiento, fue remolcada por personas que se identificaron como policías ministeriales y confirmó también que la camioneta la tiene la Fiscalía General del Estado.

“Luego de este aviso, lo más recurrente es pensar que se la habían robado, pero la camioneta se la llevó la Fiscalía, alguien la reportó supuestamente como un vehículo abandonado y ahorita ellos la tienen, ya se acreditó la propiedad para que la devuelvan”, dijo el presidente municipal en entrevista.

César Prieto comentó que no sabe porqué razón la camioneta fue reportada como robada, cuando es un vehículo que es propiedad de la familia de su esposa, por lo cual extraña aún más la situación por la que fue reportada como robada, pues ni siquiera él la utiliza de manera personal.

El presidente municipal de Salamanca dijo que espera que todo se haya tratado de una confusión y el tema no se haya tratado con otros tintes, pues dijo que en todo momento confiará en el trabajo de la Fiscalía General del Estado con todo y lo extraño que resultó ese operativo, sobre todo porque el vehículo llevaba dos días en el taller, en donde recibía mantenimiento.

“Fue alguien malicioso con el mecánico o fue de plano con otra intención, no quiero pensar mal, yo estoy en la mejor disposición de colaborar con el Gobierno del Estado y no me gustaría que este tema pudiera prestarse a otra interpretación, que pudiera abonar a que se rompa este equilibrio que queremos”, puntualizó.

Ante lo sucedido, César Prieto expresó su voto de confianza para que quien haya cometido este error en la Fiscalía diga cuál fue el objeto de llevarse la camioneta.

“En lo personal yo no utilizo este vehículo, yo tengo mis vehículos, pero al final de cuentas supongo que deben de saber que es de la familia de mi esposa y eso sí es un tema que me preocupa un poco”.

Nadie sabe nada en la Fiscalía

Organización Editorial Mexicana contactó a la Fiscalía General del Estado pero no hubo respuesta sobre este operativo.

En un principio se contactó a la Fiscalía Regional B para que abundara más datos sobre el asunto, pero no hubo respuesta. Una fuente comentó que al tratarse de un vehículo con supuesto blindaje, este tema pasa directamente a la Fiscalía General del Estado.

Ahí también se intentó tener una versión oficial, pero hasta el cierre de la edición no hubo postura sobre el operativo implementado por el supuesto reporte de robo con que contaba la unidad y de la cual, a decir del propio alcalde salmantino, está en proceso de que le sea devuelta a sus legítimos propietarios y con espera de una versión clara del porqué fue llevada para investigación.