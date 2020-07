Desfogues de PEMEX producen enfermedades respiratorias

SALAMANCA, Gto.- Las espesas nubes y mechones que se liberan a la atmósfera en la ciudad de la planta refinadora de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que son altamente contaminantes, son producto de los desfogues de la planta catalizadora que es ya obsoleta y debió haberse cambiado desde hace 20 años. Estos gasoleos que contienen hidrocarburos medianamente crudos y altos niveles de azufre son generadores de cáncer y enfermedades respiratorias crónicas en los más de 400 mil habitantes que tiene el municipio.

El Presidente y fundador del Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente Carlos Alvarez Flores informó que del año 2013 a la fecha, la asociación civil ha documentado al menos ocho desfogues, el más reciente el año pasado, adicional al reportado por OEM que “por las características” uno más a las emergencias de PEMEX.

El activista con 21 años de labor en favor del medio ambiente y asesor en el Congreso de la Unión sobre temas ambientalistas dijo que las emanaciones son una mezcla de hidrocarburos. Todos ellos cancerígenos que afectan el sistema nervioso central, pues nada más lo que genera es cáncer pulmonar.Si tu lo respiras durante un buen tiempo, tienes afectaciones que pueden llegar al hígado, al páncreas y a los mismos riñones”.





Informó que en el año 2012 presentó en la delegación de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por los daños que estos desfogues ocasionan al ambiente y a la salud de los ciudadanos, sin embargo fue archivada.

Explicó que estos desfogues son una liberación intencional, no son accidentes, como consecuencia de que la planta catalizadora ya no sirve. “Entonces si no hacen el desfogue, explota la planta y se mueren todos, ese es el tema. Es un tema de mantenimiento de equipos viejos que tienen más de 45 años, es un tema muy delicado”, denunció.

El ambientalista detalló que el hidrocarburo se refina mediante la una catálisis y emana gasoleo que es una mezcla de hidrocarburos, sin llegar a ser aún diesel o gasolina. “Esos desfogues son es una mezcla de hidrocarburos crudos y por su puesto, lo amarillo que se ve, pues sí, es azufre. Porque el petroleo crudo mexicano tiene muchísimo azufre. Es de los que tienen más azufre del mundo. Entonces por eso se generan, es una mezcla de hidrocarburos, todos ellos cancerígenos.

La toxicidad de este gasoleo la dispersa el viento, sin embargo en tanto que se diluye en la atmósfera baja la contaminación causando un daño enorme. “El Sector Salud no siquiera se atreve a decirlo, obviamente, pero esto por la planta catalítica vieja que tiene la refinería, que si no se hacen (los desfogues), entonces revienta la planta. Es un tema de presión, de los reactores que ya están viejos, que se sube la presión y no les queda otro remedio que desfogar esto”.





Dijo que ninguno de los tres niveles de gobierno se ha ocupado de atender el problema de estos elevados niveles de contaminación y es el Gobierno Municipal quien debe presentar la denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) “ya que no es un tema menor. Es muy importante porque afecta mucho la salud debiera estar hoy mismo un informe con fotografías y una queja ante la ASEA”

Alvares Flores subrayó que este es un siniestro, un incidente dentro de la planta de la refinería que genera contaminación, PEMEX tiene normas que DEBE cumplir y por supuesto esto no escapa a ese criterio de control de emisiones contaminantes.

Los desfogues tiene un alcance de hasta ocho o 10 kilómetros a la redonda con afectación directa, es decir todo el municipio con sus más de 400 mil habitantes están siendo afectados por estas emisiones altaneramente toxicas y cancerígenas.