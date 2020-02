Desechan regularización de mercados en la Capital

GUANAJUATO, Gto.- En medio de manifestaciones, reclamos a regidores y el desalojo de la sala de cabildos, el Ayuntamiento votó en contra del dictamen presentado por la comisión de Servicios Públicos y Mercados para regularizar el uso de las plazas comerciales en los mercados capitalinos.

Durante la sesión de Ayuntamiento la mañana de este viernes, varios comerciantes ingresaron a la sala de cabildos pese a que los lugares fueron ocupados en gran parte por funcionarios municipales, lo cual habían solicitado los locatarios no se llevara a cabo.









Afuera de la sala de cabildos y del inmueble municipal, también se concentró un gran número de comerciantes, quienes brindaron apoyo a los integrantes de la comisión ya mencionada al presentar el informe, a excepción del regidor panista, Armando López.

Al llegar al sexto punto del orden del día, donde se discutiría el dictamen presentado por la comisión de Servicios Públicos y Mercados, la presidenta de la Comisión, la panista Cecilia Pöhls Covarrubias, exhortó al cuerpo edilicio a votar a favor del dictamen en beneficio de los comerciantes.

Señaló que el dictamen busca en primer plano llevar a cabo la regularización de cada uno de los comerciantes de los mercados, para después iniciar con los cobros de las cuotas mensuales por el uso de las plazas.









“Estamos tranquilos, por hacer lo correcto, lo práctico, lo justo y lo mejor para aquellos que día a día madrugan para abrir su negocio y disponen todo su atender, su clientela y de manera decente para llevar el pan a su mesa”, expresó Pöhls para después recibir los aplausos de los comerciantes presentes.

Oscar Aguayo Arredondo, regidor por Morena, también integrante de la comisión, criticó a la actual administración al asegurar que “no tienen llenadera” para después pronunciarse a favor del dictamen.

La morenista, Magaly Segoviano Alonso, quien fue criticada por los comerciantes durante la sesión, también se pronunció a favor del dictamen para regularizar el comercio en los mercados.









El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, el síndico, José Luis Vega Godínez, los regidores panistas, Carlos Chávez Valdez, Armando López Ramírez, Margarita Rionda Salas, Virginia Hernández Marín, lolos ediles priistas, María Esther Garza Moreno y José Luis Camacho Trejo Luna y el regidor que llegara al puesto por el PRD, Alejandro García Sánchez, fueron mayoría al votar en contra del dictamen.

El resultado de la votación, generó la inconformidad de los comerciantes, quienes en medio de gritos arremetieron contra los regidores que votaron en contra, principalmente contra la panista Rionda Salas a quien acusaron de “vendida” y la priista Garza Moreno, de quien refirieron hay un interés por la permanencia de sus hijos en la actual administración municipal.









Ante la inconformidad de los comerciantes, se dio la indicación al secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, para que desalojara la sala de cabildos, en el lugar permanecieron solamente los ediles y medios de comunicación.

“Aquí hay fraude, aquí se puede decir y se va a comprobar dentro de un tiempo, cuando se hagan las auditorías que los ladrones que están haciendo esto y maquillando las cifras es el tesorero, es Navarro y que está maiceando perfectamente a la Tey Navarrete que tiene a sus hijos trabajando en la administración”, expresó el representante de los comerciantes del Mercado Hidalgo, Roberto Loya Mendoza, tras ser desalojados.









Agregó que, “La Rionda, la Rionda, la Rionda, está haciendo quedar a su padre mal, se está revolcando en la tumba, un hombre dedicado a Guanajuato, la Rionda lo está echando a perder por tratar de ocultar todas las raterías que hizo”.

Adelantó que de ser necesario se tomarán medidas al respecto, desde la toma de la caseta en la entrada a la ciudad, hasta intervenir en la realización del Rally Guanajuato 2020 a fin de llamar la atención a nivel nacional.

Ya con la sala de cabildos desalojada, y con los gritos afuera de presidencia en contra de los regidores que votaron en contra, así como los coreos de “Ceci presidenta, Ceci presidenta”, continuó la sesión de Ayuntamiento.

El punto número siete, fue un dictamen presentado por la comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, fue aprobado por la mayoría del Ayuntamiento.

Dicho dictamen, ofrece ajustes las cuotas mensuales que se cobrarán a los comerciantes de los mercados, así como la especificación del costo mensual por el uso de las distintas zonas que conforman los inmuebles comerciales.

Finalizada la sesión, el alcalde Navarro Saldaña, reconoció el trabajo de la comisión de Servicios Municipales y Mercados, para después criticar el que el Morenista, Oscar Aguayo se haya ausentado unos minutos de la sesión.

El presidente municipal mencionó que “Deberíamos de hacer política diferente, juntarnos, sentarnos y poder haber salido con un solo dictamen, que no divida a la ciudadanía y que no divida, ni ponga en riesgo la integridad de los miembros del Ayuntamiento”.

Cecilia Pöhls informó que propuso al alcalde subir a sesión de Pleno un solo dictamen, a lo cual, Navarro Saldaña decidió presentar con un dictamen diferente para el punto siete del orden del día.





Yo te lo propuse y no lo aceptaste, lo digo públicamente, no solo eso, sino que dijiste, no permitiré que Cecilia Pöhls se lleve la medalla, en mi opinión y también te lo dije, no se trata de medallas, se trata de atender a los comerciantes y cobrarles lo justo.





Al finalizar la sesión, Carlos Chávez, José Luis Vega Godínez y el tesorero municipal, Juan Antonio Valdez Fonseca, orecieron una rueda de prensa.

Vega Godínez, declaró que el dictamen que presentó la comisión que preside, ofrece a la ciudadanía el acercamiento a Tesorería para que se analice su caso particular y de ser necesario, se realice un descuento a la tarifa.

“Esto no se puede hacer de manera general, porque es instaurar un privilegio general, lo que podemos hacer es revisar y a eso nos estamos comprometiendo, cada caso, de cada comerciante a efecto de que, si la cuota le resulta injusta, pueda ser llevada a un monto justo”, especificó.

Explicó que el tercer punto del dictamen, de acuerdo con la propuesta de Pöhls Covarrubias, es iniciar con el proceso de regularización de los mercados.

Tras la decisión del Ayuntamiento, un grupo de comerciantes se plantaron por varios minutos frente al templo de La Compañía para detener el tráfico en señal de protesta.