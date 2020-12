Desea culminar su último año de manera presencial

Cecilia Frías tiene 22 años de edad y es estudiante de la Licenciatura de Educación Preescolar. El confinamiento fue una situación inesperada que veía lejana y que una vez que sucedió la obligó a cambiar su estilo de vida, pero aún mantiene la esperanza de regresar victoriosa a la escuela.

Este sería el último año de su licenciatura en el cual también comenzaría sus prácticas en los preescolares, algo que la llenaba de mucha ilusión, pues al fin comenzaría a implementar todo lo que había aprendido en la escuela. Jamás imaginó que el puente vacacional que comenzó el pasado 13 de marzo, se convertirían en el confinamiento más largo de su vida.

Jamás imaginó que el confinamiento sería tan largo.

“Estos meses han sido un gran reto para mí, en todo los sentidos, porque salí de mi contexto al que ya estaba bien acostumbrada, donde veía a mis amigas en la escuela todos los días. Iba hasta mi salón y de un momento a otro todo eso se esfumó, nos veíamos detrás de una pantalla”, dijo.

Al principio pensó que la cuarentena se terminaría rápidamente, pero la situación de salud cada vez se complicaba más, lo que la llevó a un confinamiento prolongado y el cual le resultaba cada vez más complicado.

Aprendió adaptarse a la nueva forma de vida.

“Sí me sentía mal, en ocasiones, por poquito que fuera, pensaba que ya estaba enferma de Covid-19 y eso que no salía, pero en un principio fue estresante y cansado. Fue entonces cuando comencé a cambiar mi rutina de vida y a disfrutar más el tiempo con mi familia. Hacía mis tareas, ayudaba en mi casa y veía películas con mis papás, aprendí a conocer a mi familia, pero sí me gustaría regresar a la escuela y culminarla como debe ser con todos mis seres queridos cercanos”, indicó.

Sin embargo, aún cuando el panorama epidemiológico se mantiene como crítico, Ceci no pierde la esperanza de volver a la escuela y terminar su licenciatura, para celebrar que culminó sus estudios, luego de un gran reto como la pandemia del Coronavirus.