Desde los 3 años es artemarcialista

Ignacio Eduardo Gómez Flores maestro de artes marciales y educación física, ha practicado esta actividad desde los 3 años de edad, él comentó que su mayor maestro en esta disciplina ha sido su padre, ya que él fue el que le dio este estilo de vida.

El artemarcialista expresó que una de las cosas que más le gusta de esta materia es que lo aleja de los vicios, ayuda a la solución de los problemas, lo mantiene en constante actividad, se mantiene saludable y te ayuda a conocer mucha gente.

Además, el artemarcialista agregó que ha competido en varios concursos tanto dentro como fuera del país y mencionó que a lo largo de su carrera ha tenido experiencias de todo tipo buenas como malas.

“A lo largo de estos 36 años como marcialista me he enfrentado a experiencias de todo tipo, tanto buenas como malas entre las que destacan, fractura de huesos, ruptura en la nariz, perdida de 3 dientes, fisuras en los dedos, además de rachas en las que al salir a competir no he ganado nada” expresó.

Ignacio Eduardo Gómez Flores / artemarcialista.

Así mismo, añadió que dentro de las experiencias positivas que más ha disfrutado es la de lograr sacar de las drogas a muchos jóvenes que en su infancia han sido propensos a caer en ese mundo, mediante esta disciplina.

“Dentro de las rachas buenas he tenido la satisfacción de sacar a muchos niños adelante que en su adolescencia han querido entrar en las drogas y los papas me han dado la oportunidad de jalarles la orejas y aplicarles la vieja escuela a los niños y transmitir lo que yo sé y las experiencias que me ha dado la vida, para trasmitirlas a ellos, de esta manera vallan por el camino correcto” añadió.

Ignacio Eduardo Gómez Flores, comento que tiene la creencia de que si un arte marcialista no porta con orgullo su cinta o su equipo, llega un poco de mala suerte, así que el trata de portar siempre su equipo.