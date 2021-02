Desde hace un mes no le surten insulina

Derechohabiente de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció la falta de medicamentos para personas diabéticas, además de un mal servicio para la agenda de citas médicas.

Francisco Torres, usuario de la clínica, tiene ocho años como paciente con diabetes y señaló que desde hace un mes no le proporcionan sus medicamentos debido a que se encuentra agotados.

Francisco Torres, paciente de la clínica.

“Yo necesito de Trayenta Galvus, Pentoxifilina y Metformina, pero desde hace un mes me vienen diciendo en farmacia que estan agotados y tengo que comprar la medicina por fuera y ya cuando salí de la consulta fui a dirección, ahí me indicaron que falta medicamento, siempre me dicen que es culpa del gobierno federal, pero nada más” , dijo.

Además, indicó que no es la primera persona que pasa por una situación similar, pues existen más casos de gente que tiene el mismo padecimiento y que no ha podido ser abastecida de los medicamentos.

Ante esta situación ha buscado comprar su medicamento de manera particular, sin embargo, los precios son tan elevados que no cuenta con el efectivo para adquirirlos, por ello, agradeció la ayuda brindada por terceros.

Desde hace un mes no se ha surtido.

“Estaré agradecido con el señor Jorge González, Gelasio Ramos Rivera, que es agricultor, que me han ayudado a comprar medicina” , explicó.

Al ser un servicio gratuito, don Francisco pide que pueda surtir en tiempo y forma su medicina, ya que en las condiciones en las que se encuentra, su situación podría complicarse.