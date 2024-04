Desde finales de 2022 el agua que se extrae se encuentra contaminada por hidrocarburo

Derivado de una fuga de hidrocarburo al menos 35 hectáreas se verán afectadas debido a no poder establecer cultivos para el período primavera-verano, ante la contaminación por gasolina en el pozo agrícola número 7, problemática que han padecido productores locales desde noviembre de 2022; misma que los obligó a no establecer sus tierras en el período otoño-invierno, ante ello solicitan a las autoridades se reubique la fuente de suministro para continuar con sus actividades.

Esta fuente de suministro abastece la actividad agrícola de 35 hectáreas / Fotos / José Almanza

En torno a ello, el representante estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Héctor Ortega Razo, recordó que, todo inició en noviembre de 2022 con la primera fuga reportada, luego durante el 2023 se reportaron al menos otras tres fugas con olores intensos, que se expanden y se filtran incluso sobre el sistema de drenaje de las calles y casas vecinas, los habitantes de las colonias Lázaro Cárdenas, Bellavista, Villa Diamante, Villa Verde, 1910 y Cipreses, han denunciado al Municipio, pero poco se ha podido hacer ante dicha problemática, ante los malos olores que se intensifican a ciertas horas del día, sobre todo en temporada de calor.

“Ductos se ha quedado callado no ha dicho nada, andan revisando no han encontrado prácticamente la fuga que está por ahí y pues sigue extrayéndose el agua para riego, pero sigue oliendo a gasolina, los agricultores siguen utilizándola por necesidad, bueno esas zonas son 35 hectáreas en las que se siembra productos de tallo alto para que no se contaminen, lo que pedimos es que sí ya se contaminó el pozo que nos lo reubiquen, pero nadie quiere hacerse cargo de eso”, indicó.

Sobre esta situación Petróleos Mexicanos (Pemex), no se ha pronunciado, solo ante cada fuga de hidrocarburo, acude un equipo especial a revisar la zona y "remediar" el problema, sin embargo, al parecer no hay un arreglo del todo, derivado de que el olor a hidrocarburo se percibe no solo en la calle Veracruz, si no en las calles de las colonias antes mencionadas.

A decir de los agricultores afectados por la fuga de hidrocarburo ubicada sobre la calle Veracruz, además de no poder regar sus cultivos con el agua contaminada, se corre el riesgo de que sus tierra quede infértil por el derrame de combustible, ya que el subsuelo absorbe el combustible que se derrama cuando se sale de control una toma clandestina.

Ortega Razo es uno de los afectados, quien señaló que ya se interpuso la denuncia ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e incluso ante Pemex ductos, entidades a las cuales se les ha solicitado que se reubique el pozo, porque el pozo lo contaminan con residuos de hidrocarburos por las fugas que se han presentado, pero no han tenido respuesta, en tanto sus tierras se siguen contaminando.