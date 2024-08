Presentación de "Utopía o Plomo" de Christian Ricardo García Martínez

El salmantino Christian Ricardo García Martínez estará llevando a cabo la presentación de su más reciente libro Utopía o Plomo, el cual es una historia de la concepción obrera ocurrido en los años de 1970 en México.

“Mi trayectoria ha sido por más de 10 años, he tenido publicaciones en revistas académicas, en un diario estudiantil en Querétaro. También me he presentado para hablar de estos temas en la UNAM, UAN en la universidad de Querétaro y he estado muy cercano a abrir estos temas de la historia Mexicana para que se conozcan más porque en mi carrera vi que este tema era poco conocido en México y sin embargo el pasado es tan presente porque muchas de las cosas que no se resolvieron en el pasado son problemas más graves en la actualidad”, señaló el salmantino Christian García.

Luego de haber estudiado licenciatura y maestría en Historia por la universidad de Guanajuato, el escritor e investigador salmantino señaló que con este libro, busca dar a conocer la parte que muy pocas personas saben de la historia de México.

“Este libro como lo menciono fue producto de más de 10 años de investigación, toca el tema de un grupo de jóvenes en los años 70, se organizaron de manera clandestina para derrocar al gobierno del PRI en aquel entonces y a todos los problemas que se tuvieron que enfrentar. Publicaron un periódico que se llamó Madera y trataron de difundirlo en una época en donde oponerse a las ideas del gobierno era penado con la muerte o desaparición, entonces esta generación de jóvenes pensantes perecieron en este intento que no se pudo llevar a cabo, sin embargo su intento de hacer valer un méxico más democratico y distinto, perduraron en la historia y a este tipo de investigaciones tratamos de exponer estas historias que están soterradas en la historia nacional”, comentó Christian.

Al dedicarse más de esta década en la formación de su libro tuvo la información correspondiente para que fuera plasmada en su primera edición de Utopia o Plomo, el cual fue presentado en compañía de familiares, amigos y amantes de la literatura en el Andador Revolución, en el primer cuadro de la ciudad.

“Fue un trabajo de largo aliento, este ha sido el trabajo más, específico, particular y más fuerte tanto en investigación y redacción, lo hice en tres años, pero ya llevamos más diez años investigando el tema, acercándome a archivos y a personas que participaron en el movimiento y por qué estudiar este tema, porque es un tema poco trabajado y visibilizado y es un tema que trastoca el presente, porque en la actualidad hay violencia al igual que en esos años. En el libro plasmó esas ideas y es importante traerlas al presente para poder comprender qué hubo gente que luchó por justicia social en un país desigual y es importante comprender el porque existieron estos movimientos de rebeldía que fueron sofocados por el gobierno”, comentó.

Durante este evento se culminaron con los comentarios de los amantes de la literatura, quienes dijeron sentirse apasionados por lo relatado por Christian en este libro.

“Yo cuando adquirí el libro leí el titulo y me imaginaba algo muy diferente, pero al momento de empezar a leerlo, inmediatamente me di cuenta de que era la historia que nunca camos a encontrar en los libros de texto, es la historia de México que muchas veces se oculta, porque incomoda a muchas personas, cuando yo leí el libro no pude evitar sentir esta euforia que muchos de nosotros sentimos cuando eramos jóvenes, tener ese sentimiento de justicia y al apar con todo esto me fue enseñando cómo es que estos grupos surgieron y de ahí aprendí mucho, supe que dentro de lo que yo tenía como precedente de la historia de México le faltan muchas piezas y tener todo eso reunido en un libro como este libro, la verdad es algo muy admirable, hace poco le pregunté a Christian el cómo le hizo para recabar tanta información y aparte poderla acomodar de una forma que no lo entienda el, porque él es historiador sino, para la gente que lea el libro y comprenderlo; para mi este libro es importante, de verdad que todos los que estamos aquí presentes independientemente si les gusta la historia o no deben de tenerlo en sus hogares”, comentó Paul Vizcaíno.