Desconoce Comisión de Seguridad robos en mercado Tomasa Esteves

Luego de los robos y homicidios que se registraron en el mercado municipal Tomasa Esteves, Juan Ortega Gasca, encargado de la Comisión de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, dijo que será tarea de las fuerzas de seguridad, estatales, municipales y federales, las que determinen la viabilidad de reactivar la Oficina de Enlace en este centro de abastos o de establecer estrategias enfocadas a la protección de los locatarios.

En ese sentido, el regidor de la fracción de morena en el Ayuntamiento, aseguró que de manera trimestral, la comisión tiene reuniones con la Dirección de Seguridad Pública, para conocer el estatus del municipio en relación a la incidencia delictiva y la estrategia a tomar.

Además, determinó que la estrategia de seguridad no ha fallado del todo, ya que la inseguridad es impredecible “en algunos sentidos se ha funcionado y en otros no porque la situación de la delincuencia no tiene hora ni horario ni qué día va a actuar ni qué día no va a actuar, sin embargo, la estrategia es tarea de las fuerzas municipales, estatales y nacionales para inhibir la incidencia delictiva”.

Acerca de las denuncias, por parte de locatarios sobre robos a sus establecimientos, dijo que la comisión no tenía conocimiento del tema, ni mucho menos un acercamiento de los locatarios afectados para conocer la situación, solamente lo publicado a través de las redes sociales y será la misma Dirección de Seguridad Publica, la que se encargue de esta cuestión.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca en coordinación con Guardia Nacional y SEDENA, refuerzan vigilancia en las inmediaciones de los mercados municipales, como parte del operativo “Mercado Seguro”.

Tras los robos en el mercado Tomasa Esteves, locatarios solicitaban la reactivación de la oficina de Enlace, ya que era el vínculo directo para dar a conocer cuando eran víctimas de algún delito y podían recurrir de manera inmediata a la autoridad para externar su molestia.

Es de señalar, que después del homicidio registrado al interior del mercado, las autoridades municipales, desplegaron un operativo alrededor de este centro de abasto, en los que establecieron puntos de inspección a motociclistas, automovilistas y peatones, en calles aledañas a esta zona.