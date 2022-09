Descartan denuncias por abuso de poder por parte de IMSM

La regidora y encargada de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Ayuntamiento, Coral Valencia Bustos, invitó a denunciar los actos de abuso de poder por parte funcionarios y servidores públicos, esto luego de que se diera a conocer denuncias, en contra de la directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), Guadalupe Gómez, a quien acusaron de generar daños psicológicos a una ex empleada y de actos de corrupción.

Fue a través de una denuncia anónima a los medios locales realizada por una ex trabajadora, en donde se señaló a la funcionaria por presuntos actos de corrupción al realizar adjudicaciones directas haciéndolas pasar como donaciones para el DIF Municipal, así como de mostrar una conducta déspota y prepotente con sus trabajadores.

En ese sentido, la regidora de la fracción del PRI, señaló que de manera directa a la comisión no ha llegado ni un solo reporte en contra de la directora del instituto municipal de Salamanca para las mujeres por parte de la ciudadanía, como si ha sucedido con otras áreas seguridad pública, tránsito y atención a la juventud.

"A la comisión no ha llegado algún reporte directamente del Instituto de la Mujer, sí tenemos denuncias pero son para otras áreas, siempre he dicho que hay instancias externas e internas a las que pueden acudir los ciudadanos como funcionarios en caso de que se sienten agredidos o no tomados en cuenta por su director, lamentablemente a veces también es complicado tener la comunicación tan cercana con los mismos empleados y se generan este tipo de situaciones", explicó.

Declaró que, para optimizar recursos las oficinas del instituto se ubican en el DIF municipal, ya que el edificio que se ubicaba en la Colonia Villarreal en administraciones pasadas era rentado y representaba un gasto extra para el municipio, por lo que no se puede considerar que sea un acto que esté fuera de la ley, sin embargo, consideró que el premio dónde se ubica el DIF municipal es adecuado para la edificación de más edificios, a dónde se pueden trasladar este tipo de áreas.

Dijo que en el caso de las denuncias realizadas en contra de la directora de Atención a la Juventud, Daniela Córdova Ramírez, por abuso de poder, la comisión cuenta con tres reportes directos hechos por trabajadores.