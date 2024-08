Descartan aumento a tarifa de transporte público en Salamanca en lo que resta de 2024

A través de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil se confirmó que en lo que resta del año no habrá incremento a la tarifa del transporte público, análisis que los concesionarios esperaban fuera reanudado tras la veda del proceso electoral, así lo informó su titular, Juan Ortega Gasca.

Esto luego de dar a conocer que para autorizar una nueva tarifa del transporte público aún hace falta un estudio sobre los derroteros de las modalidades urbana y suburbana de ruta fija; en este contexto, los transportistas esperan se pueda lograr un aumento para colocar el costo del pasaje a 12 pesos, como en otras ciudades del corredor industrial.

"No hemos sesionado (a través de la Comisión Mixta Tarifaria), ya seguramente no lo haremos, ya prácticamente viene la parte de entrega-recepción y eso sería yo creo hasta el siguiente años, lo que sí ya está contemplado es el estudio al derrotero", señaló.

Salamanca cuenta con 40 rutas entre urbanas y suburbanas en las que circulan alrededor de 250 unidades de un padrón registrado de más de 450, debido a que la movilidad y rentabilidad de estas decayó durante la pandemia, por lo que también debe regularizarse el tema de circulación de vehículos registrados, aunado al estudio de los derroteros que se debe realizar para que se preste el servicio de acuerdo a las necesidades de la población y desarrollo de la ciudad.

“Sí está el proceso para la parte de la asignación del recurso para el pago del mismo (…) yo pienso, que no quiero este adelantarme a otras cosas, pero pues si vemos las fechas, ya vamos en agosto, septiembre y los 10 días de octubre, entonces yo no veo esa factibilidad, porque pues primeramente debe estar el estudio del derrotero, entonces son procesos que se dan pues yo creo que ya en este cierre de administración ya no se va a alcanzar”, adelantó.

Rezago en tema tarifario

Ante esta situación, concesionarios del servicio colectivo coincidieron en que la localidad presenta un retraso importante en su desarrollo tanto económico, de infraestructura y de servicios, el cual, comparado con otros municipios del corredor industrial, podría ser de entre 15 y 20 años, situación que también se refleja en el sistema de transporte, ya que además de contar con un mayor número de unidades y en mejores condiciones, el costo del pasaje es superior al que se cobra en el municipio teniendo un promedio de entre 11 y 13 pesos mientras que en Salamanca sigue siendo de 10 pesos desde 2021.

“Cada año los insumos van a la alza y los combustibles, y nosotros tenemos que solventar gastos de mantenimiento, salarios de operadores, trámites, cumplir con obligaciones y todavía generar una utilidad con una tarifa que es menor a la de León, Irapuato, Celaya incluso la capital, por lo que es importante contar con un sistema de transporte de calidad, respaldado por las autoridades en el cual se cobre una tarifa que nos permita solventar necesidades como renovar vehículos cuando concluyen su ciclo de servicio ya que estas unidades no se encuentran en 200 ó 300 mil pesos”, opinó Enrique Gallardo, concesionario del transporte público.