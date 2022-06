Descartado nuevo confinamiento por aumento de contagios de Covid-19

En Guanajuato no se tiene considerado un nuevo confinamiento por el incremento en los contagios de Covid-19 e incluso, el semáforo de reactivación económica, con el cual se ajustaban aforos de giros y comercios, tampoco sería retomado.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que aunque ha habido un incremento en los casos de Covid-19, de los cuales aún se podrían incrementar a finales de junio y principios de julio, esto no se ha traducido en un aumento en hospitalizaciones y eso es gracia a que en el estado se han aplicado más de nueve millones de vacunas.

“Lo hemos analizado y hubo lecciones que aprendimos, el retorno a clases no fue factor de incremento, el mantener las medidas permitió la reactivación económica, entonces lo que estamos realizando es una análisis del comportamiento actual del virus, pero no se ha considerado un nuevo confinamiento”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato.





En esta ocasión no se prevé regresar al semáforo de reactivación.





Daniel Díaz Martínez también señaló que los contagios que pudieran generarse en las próximas semanas no van a ser de la misma dimensión que en anteriores olas, precisamente porque ya hay más guanajuatenses protegidos contra la Covid-19; sin embargo, dijo que eso no es motivo para no seguir aplicando las medidas, como el lavado de manos, el uso de alcohol en gel y el uso de cubrebocas en lugares cerrados y aglomerados.

Hasta el momento en Guanajuato son más de 284 mil contagios acumulados y poco más de 15 mil muertes a causa de la Covid-19, por lo que Guanajuato se ha puesto en alerta ante la quinta ola, que se estima que no sea tan fuerte como las cuatro anteriores.