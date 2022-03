Descarta César Prieto concesionamiento de servicios públicos

Ante una licitación nacional en puerta para adquirir cuatro mil 7000 luminarias que sustituyan las lámparas dañadas que agotaron su periodo de garantía, el alcalde César prieto descaró concesionar el servicio de alumbrado público o algún otro, como en pasadas gestiones que en las que se concesionó el servicio de recolección de basura.

En este sentido el presidente municipal reconoció que será un reto para su administración el sustituir 22 mil unidades de alumbrado público si es que existen fallas o daños, ya que la garantía con la que fuero adquirida por la gestión pasada ha expirado al haber adquirir un producto con sólo dos años de garantía y sin cumplir la norma NOM-013-ENER-2013, sobre la eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.

“Es un problema pero con ahorros, luego da la tentación mucho a los municipios que se les presentan programas de que no pagues tu nada, te lo bajamos de ahí del DAP, pero son privatizaciones al final de cuentas, lo que queremos es fortalecer los servicios públicos municipales, que sean del municipio y no una renta para alguien (…) yo no veo bien que se pueda concesionar el servicio de alumbrado público”, refirió el edil.

Local Las más de 4 mil luminarias que se adquirieron; serán suficientes para cubrir la demanda que existe

En este mismo sentido, el mandatario salmantino señaló que aún no se ha iniciado el proceso de licitación, debido a que se realizará un estudio de mercado para determinar el mejor precio y calidad de luminarias para la red alumbrado público de Salamanca.

“No hemos empezado un proceso de licitación, obviamente vamos hacer un estudio de mercado, yo les he pedido a los regidores si conocen, vamos a buscar calidad y precio yo no tengo compromiso con nadie, de que ah mira esta empresa de repente que se dedicaba a otra cosa ahora ya vende lámparas, que sean empresas realmente a nivel nacional con prestigio y sobre todo que nos den las condiciones y la garantía”, puntualizó.

En cuanto al pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), César Prieto dijo que se ha mantenido estable; “andamos bien, salimos parejos no hay un ingreso, realmente no entiendo como un mes tenemos ahorro y otro pagamos una cantidad, pero al final como que se compensa quedamos tablas”.

Anteriores concesiones

Por más de 12 años en Salamanca se concesionó el servicio de recolección de basura, a partir de febrero de 2022 se adquirieron 10 nuevos camiones recolectores de basura y maquinaria para la compactación de residuos el Relleno Sanitario, lo que representó una inversión histórica luego de que se destinaran más de 30 millones anuales por este concepto.

Las luminarias

En el periodo 2018-2021 se realizó la adquisición de 22 mil lámparas tipo LED, de las que presumió la entonces alcaldesa Beatriz Hernández habrían sido las más baratas del estado al tener un costo por unitario de mil 600 pesos, así como su garantía única de dos años.