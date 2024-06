Descacharrización, la estrategia para mantener limpia a Salamanca

A través del Equipo de Gestión de Residuos, la dirección de Servicios Públicos Municipales implementó el programa de descacharrización, una actividad esencial que consiste en recoger los enseres que los camiones de basura no pueden llevarse, como muebles, electrodomésticos y otros objetos que ya no son útiles para sus propietarios.

El equipo ha sido desplegado en varias colonias, incluyendo San Javier, Efrén Capiz, La Gloria, Albino García, Constituyentes, Campanario, Las Estancias, así como en Valtierrilla, La Cal, Sardinas y más, están transformando la ciudad con dedicación.

En ese sentido, Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que pese a los esfuerzos del equipo de gestión de residuos, el problema persiste y esto se refleja en que colonias que han sido limpiadas vuelven a llenarse de basura en cuestión de semanas. Sofás enteros, mesas y otros muebles son arrojados a la vía pública, creando focos de contaminación y riesgos para la salud pública.

“Nosotros ahí por parte de gestión de residuos, estamos manejando un programa no es propiamente un programa como tal, es una actividad que estamos llevando a cabo nosotros le pusimos la descacharrización, se trata de que los mismos colonos algunas calles y colonias se ponen de acuerdo y nos hablan para que nosotros vayamos por sus enseres, que normalmente no se los lleva el camión de la basura como son electrodomésticos, muebles, aquellos enseres que ya no le sirven a la gente, pero que el camión recolector normalmente no recogen, de esta manera, nos organizamos para ir a las colonias donde nos solicitan el servicio”, explicó.

Mediante esta estrategia también se ha enfocado en la disposición adecuada de ciertos materiales, como el vidrio, que puede provocar incendios si se expone al sol durante demasiado tiempo, para evitar la saturación de coladeras y drenajes, que pueden provocar inundaciones y otros problemas ambientales, por lo que, la gestión de residuos no se limita solo a la limpieza de calles.

Además, informó que el equipo de gestión de residuos sigue adelante con su labor y colaborando con otras entidades para mantener limpia la ciudad. Sin embargo, la clave para el éxito de su misión recae en la colaboración de toda la comunidad, que debe asumir la responsabilidad de cuidar su entorno y evitar la generación de basura.