Desatiende excontralor denuncias en su contra

Salamanca Gto (OEM-Informex).-Luego de las denuncias interpuestas contra el ex contralor municipal Enrique Cordero Saucedo, el síndico José Luis Montoya Vargas aseguró que están abiertos al dialogo, sin embargo el ex contralor no ha tenido acercamiento.

El síndico señaló que las denuncias interpuestas en distintas instancias como las de carácter laboral, carácter penal de carácter y administrativo van avanzando sin embargo el ex contralor no ha tenido acercamiento para dar solución a algunas de estas.

“En cuanto a la denuncia en materia laboral va muy avanzado el tema, obviamente al contralor se le ofreció su liquidación correspondiente y por ahí va el tema para hacerse su indemnización sin embargo el no se ha acercado en lo absoluto. Son procedimientos que la misma autoridad va ir determinando y las estadías legales que se irán solventando”.

Además indico desconocer si el ex contralor ha tenido acercamientos para atender las otras denuncias pues inclusive en la vía penal esta la conciliación para resolver la denuncia, y aseguro que el ayuntamiento esta abiertos para resolver los problemas.

Indicó que pese a que no hubo una entrega formal de los equipos que Cordero Saucedo tuvo bajo su resguardo y que eran propiedad del municipio algunos ya fueron entregados pero aún faltan equipos de cómputo así como contratos y expedientes que no se han encontrado y que están en proceso de requerimiento.