La lucha diaria de Ma. de los Ángeles: una voz por la inclusión y la accesibilidad en Salamanca

Ma. De los Ángeles Vargas Silva, desde hace más de dos años, adquirió una discapacidad, la cual la dejó en silla de ruedas. Su vida no ha sido sencilla, pues ha cambiado todas dinámica y en este tiempo ha vivido en carne propia cómo la ciudad de Salamanca no está ni preparada ni equipada para las personas que como ella están en esta condición puedan circular sin problemas.

“Las calles están muy feas, yo incluso he querido ir con el presidente que voltee a ver a nosotras las personas con discapacidad, porque en nuestras calles hay muchos problemas; en ocasiones me llego a atorar y me da miedo caerme de nueva cuenta, es mucho problema porque tengo que pedir ayuda para que me ayuden a entrar a los templos a donde voy a misa”, señaló Ma. de los Ángeles Vargas.

A sus 73 años, la mujer salmantina diariamente se pasea por las calles del municipio con gran dificultad, debido a que algunas rampas para personas con discapacidad no son las adecuadas para que ellos puedan trasladarse con tranquilidad, pues señaló que con su problema lleva cerca de dos años y sin tener respuesta alguna por parte de las instituciones médicas.

“Yo voy por dos años con este problema. De un momento a otro me comenzó un dolor en la parte baja de la columna, me acosté y me tomé un paracetamol para dormir y al intentar pararme ya no pude; fui al seguro y les comenté mi problema, me dieron largas. Soy madre soltera y le comenté a mi hijo de este problema y al ir con un particular me sacó con una placa y me dijeron que tengo fractura en la cadera y el costo de esta operación supera mis posibilidades económicas; sí quiero operarme, pero no puedo hacerlo, esta radiografía la llevé al seguro y hasta la fecha no me han hecho caso y llevó así más de dos años”, indicó.

Algunas de los accesos para personas con discapacidad que se encuentran en algunas calles del primer cuadro de la ciudad presentan algunas imperfecciones así como estar obstruidas por postes de líneas telefónicas o de alumbrado público.

“Hay algunas rampas que están con muchos bordos y otras muy bajas en donde tengo que pedir ayuda, y hasta tengo miedo de pasarlas porque luego hay conductores que no respetan y puedan llevarme, por eso siempre pido ayuda para atravesar las calles; yo espero que puedan mejorar las calles”, explicó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de INEGI en el 2020, en el municipio de Salamanca se tiene un registro aproximado de 13 mil 361 personas con discapacidad.

De igual manera, desde el Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad se ha logrado aumentar el registro de personas con discapacidad que se tienen en el municipio de Salamanca, esto gracias a las jornadas integrales que se realizaban en diversas colonias y comunidades del municipio de Salamanca.