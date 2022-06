Desactualización jurídica frena operatividad de instancias municipales

El rezago en la actualización de los instrumentos jurídicos del municipio han frenado la aplicación de sanciones principalmente en materia de medio ambiente, Salamanca cuenta con padrón de poco más 80 reglamentos municipales que no han sido actualizados por períodos que van de los tres a más de 10 años, reconoció el presidente municipal César Prieto.

El alcalde reconoció que el desface de reglamentos frena el actuar de las dependencias.

“Se frenan muchas cosas porque la gente piensa que tenemos la facultad de hacer algo que la final nos damos cuenta que no está aprobado, estaríamos violentando los derechos de los ciudadanos, obvio el reglamento tiene que ser compatible conforme a la ley que no sea ilegal, al final pasa a el área de Secretaria de Gobierno, checan que no estemos violentando ningún tema”, reconoció el edil.

En este sentido, César Prieto informó que uno de los reglamentos que se atendió de manera prioritaria fue el del IMPLAN, instrumento que no se había actualizado desde 2004, “vemos que hay bastantes reglamentos, por ejemplo el del IMPLAN, era del 2004 y había sucedido una modificación a la ley, porque la ley envía un artículo y no correspondía lo que es, entonces se está haciendo revisión precisamente”.

Aunado a ello, el mandatario salmantino dio a conocer que precisamente para el tema de actualizar los reglamentos municipales se elaborará un regalemento que defina los lineamientos para elaborar y actualizar un reglamento.

“Se hará un reglamento e incluso innovaremos en el tema del estado de Guanajuato, porque ningún municipio tiene un reglamento de esta naturaleza, ya paso a la comisión de Reglamentos para que lo revisen y en su momento se pase al pleno para su vote y tener un reglamento que sería vanguardista y que nos va a permitir tener mejores herramientas para poder ir analizando otros reglamentos que se requieren, para ver otros para que se cambien”, explicó.

En este contexto, el alcalde reconoció que una de las áreas más limitadas al no encontrarse actualizado su reglamento es Medio Ambiente, lo que no permite sancionar las afectaciones producidas al entorno principalmente en el tema de quemas, acumulación de basura y emisiones de contaminantes.

“Se tiene más de 40 reglamentos de diferente tipo, se tendrían que revisar varias normativas, de cualquier forma nosotros estamos supeditados a la ley y de ella tenemos que hacer el reglamento, lo que se comentaba del medio ambiente Alberto de la Torre, en estos momentos no poder multar económicamente a las persona que no atienden su predio, en los baldíos que generan de fauna nociva, también sobre los incendios que causan afectaciones tanto al medio ambiente, como a la población o que sirvan de guarida para persona que hace cosas malas, estar robando, violando, etc. (…) se necesita tener un marco normativo vigente que realmente atienda la necesidad actual y fortalecerlo con la buena intención del Ayuntamiento”, concluyó.