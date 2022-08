Derechos humanos de los mexicanos están en riesgo con militarización de GN

El senador panista por Guanajuato Erandi Bermúdez, declaró qué están en riesgo los derechos humanos de los mexicanos con la militarización de la Guardia Nacional que propone el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior declaró con respecto a los altos índices de homicidios dolosos en el país y otros delitos que no han disminuido, debido a que no existe un plan nacional de seguridad y que la estrategia de “abrazos, no balazos” no está dando resultados.

“La militarización del país pone en riesgo el no respeto a los derechos humanos, ya que los militares son preparados para defender la soberanía del país mientras que la seguridad y lo que está pasando en México, no es la solución en la militarización del país, al presidente de México se le han dado los instrumentos jurídicos que necesita para pacificar el país”.

“El pidió lo que no se le dio al presidente anterior, se le dio la modificación del artículo 19 constitucional con la prisión preventiva oficiosa que está en casi todo, cómo la portación de arma de fuego”, dijo el ex alcalde de Pénjamo.

Expresó que el problema de salirse por la tangente del gobierno federal, es que el problema lo tenemos en todo el país y no solamente en Guanajuato llegó el momento en qué la federación tiene que reconocer qué necesita apoyar a los estados.

Puso como ejemplo que un ciudadano no tiene la obligación de distinguir sí requiere la seguridad del alcalde, el gobernador o el presidente de la república.

“El ciudadano requiere resultados de quien sea, necesitamos de un apoyo decidido y real de parte del gobierno federal”.

Recordó que el robo de combustible es un problema del gobierno federal, pero la camioneta robada en la que trasladan el combustible es del fuero común y corresponde al estado y evitar que esa camioneta fuera robada es prevención del delito y corresponde al municipio, “aquí es donde deben de estar coordinados los tres órdenes de gobierno”.

Agregó qué al Presidente de la República se le dio un instrumento qué el crítico en su momento al entonces presidente Enrique Peña Nieto, qué fue la creación de la guardia nacional.

“López Obrador se quejó mucho de la policía federal la cual busco Peña Nieto crear un modelo similar a la Guardia Nacional, se votó en la cámara de diputados y se perdió en la votación, mientras que a López Obrador nadie le regateamos el apoyo, con la consigna de qué tuviera un mando civil, morena utilizó su propaganda en aquel momento para no militarizar el país”.

Recordó cuando AMLO se puso su plazo, pues dijo que en 6 meses iba a pacificar el país y que ya no habría corrupción.

Señaló que es posible que con decreto la guardia nacional sea tomada por un mando militar.

“La Guardia Nacional si es posible, no es una distracción el presidente, lo va a hacer, va a mandar una controversia a la corte para que todos nos distraigamos, los ministros de la corte van a patear el balón pues le quedan dos años y medio al actual gobierno y el decreto es anticonstitucional ya que requiere pasar por la cámara de diputados y ser aprobado por dos terceras partes”, concluyó.