Derechohabientes del IMSS demandan trato digno y abasto de medicamentos

Un trato digno y abasto de medicamentos fue la exigencia de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras las manifestación encabezada por la líder de la Asociación de Derechohabientes y Pensionados del Estado de Guanajuato, Carmen Mendiola Quintana en el Hospital General de Zona 3, está exigencia se realiza año con año, en la que el pasado lunes en la ciudad de Irapuato además de colocar mantas en la unidad médica se llevó un ataúd para el mismo fin.

“Lo único que teníamos del Seguro era nuestra salud y la perdimos, nosotros creíamos y confiamos en que íbamos a recibir una buena atención y hemos sido violentados con el solo hecho de exigir nuestros derechos (…) vamos a estar visitando las diferentes clínicas, para tratar de dar más información, realmente somos una sección pobre que no tenemos recursos, pero vamos a hacer nuestros volantitos y vamos a estar repartiendo en todas las clínicas, haciéndoles un llamado para que nos traigan todas sus quejas de inconformidad”, refirió la representante.

Respecto a la presencia en las unidades médicas, Mendiola Quintana dio a conocer que esta es la segunda en la que se realiza esta manifestación que año con año busca se mejore el servicio de atención, así como el abasto de medicamentos; “ es la segunda, ayer iniciamos en Irapuato y ahora aquí me acabo de integrar al trabajo, porque tengo un mes y una semana de operada de columna traigo una varilla, cuatro tornillos, pero es imposible quedarse callado ante esta situación tan grave que hay en Guanajuato (…) muchos derechohabientes han muerto por la falta de atención médica, por eso el llamado a la población de que presenten su queja con nosotros y sobre todo con el Seguro Social”.

En cuanto a su experiencia de presunta negligencia, la líder de la Asociación de Derechohabientes y Pensionados del Estado relató que para poder atenderse debidamente tuvo que recurrir al gasto propio ya que en la unidad que le corresponde carecen de algunos servicios principalmente de laboratorio.

“A mí me costó el amparo, yo espero que cuando gane el amparo y se dé la resolución me reintegren lo que yo gasté; porque no es justo que yo me haya amparado para yo recibir atención médica, pero además te satanizan como si fueras el diablo yo estoy adentro aquellas personas que no tienen lo que un servidor público, el señor López Obrador dice que va a apoyar a las causas más nobles y aquellos que tengan más necesidad, para mí no hay gente más desprotegida que los enfermos que no reciben la atención médica porque no hay una citas para pediatría, porque no hay laboratorio para diagnosticar y por consiguiente tardan mucho en dar un diagnóstico y poder atenderlo, eso es lo que está sucediendo en Guanajuato”, agregó.

A pesar de ello, reconoció que dentro del IMSS existe personal con vocación que sirve a los derechohabientes, sin embargo dijo que son pocos a diferencia del gran número de personas que dan un mal servicio y buscan únicamente comodidades dentro de la institución. “Hay médicos excelentes, pero hay unidades en la que tienen a la gente afuera como limosnera a la intemperie, donde el personal es grosero desde los guardias, que no entienden que tienen que ser respetuosos, amables, tratar de ayudar todas las personas que tienen el Seguro Social que vienen porque tienen un problema de salud no por otra cosa”, concluyó.