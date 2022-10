Denunciarán imprudencia que terminó la vida de un can en situación de calle

Ante los señalamientos de presunta responsabilidad en contra de una ciudadana, por la muerte intencional de un can en situación de calle, integrantes de la asociación para la protección de mascotas Almas Gemelas, interpondrá una denuncia ante la supuesta responsabilidad de este hecho registrado con dolo.

Al respecto, Jacqueline Cantú representante de la asociación, refirió que la presunta responsable fue advertida por testigos que un perrito se introdujo en su automóvil en la parte del motor, sin embargo, se negó a revisar su unidad y dar oportunidad de sacar al animal, arrancando sin consideración alguna.

“El perrito no murió por que lo hayan atropellado, si no que se metió en la parte del cofre del carro y antes de que arrancara se le dijo a la dueña que estaba ahí y que dejara que saliera, pero de manera muy prepotente contestó que no y se fue con el perrito al que sacó después de una de una cuadra y lo dejó tirado a media calle”, señaló.

Ante esta circunstancia se procederá a interponer una denuncia penal por el daño causado, a efecto de que no quede impune que avala la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato.

“Se va proceder a realizar la denuncia por que fue con dolo, esta persona tuvo conocimiento que el perrito estaba ahí, porque no puede quedar impune, los testigos están dispuestos a declarar (…) existen muchas personas así, por lo que estamos haciendo nuestra lucha para que se respeten los derechos de los animales y que no haya más maltrato”, consideró.

Actualmente en Salamanca se estima la presencia de más de 10 mil animales en situación de calle, debido al abandono y la falta de esterilizaciones durante la pandemia del Covid-19, lo que generó un incremento en el maltrato, por lo que se considera primordial entablar programas de sensibilización a los dueños de mascotas para evitar situaciones similares.

“Cada día estamos peor en cuanto a abandono y maltrato, ahorita por lo de la pandemia se cerraron las puertas a esterilizaciones gratuitas, muchas personas no tienen posibilidad de pagarla aunque sea a bajo costo, eso disparó la cifra en cuanto a abandono y a perritos en situación de calle porque no hubo esterilizaciones durante mucho tiempo en todas las colonias se da esta situación ya que a las personas irresponsables se les hace más fácil sacar sus perros a la calle que hacerse cargo de ellos porque ya no pueden o no les tienen paciencia”, concluyó.