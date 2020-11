Denuncian violación de derechos laborales

Funcionarios y personal directivo del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), han afectado en forma sistemática los derechos sindicales establecidos en el Contrato Colectivo de de los trabajadores al incumplir con los pagos por manejo de infecto contagiosos e insalubres durante esta pandemia por COVID-19.





A partir de la emergencia sanitaria por coronavirus, unas 700 trabajadores de las áreas del Pabellón de COVID-19 y de tercer piso que maneja infecto contagiosos, que incluyen médicos, enfermeras, domésticos y camilleros,no han recibido sus pagos, informó Teresa Berenice Robles Vega, licenciada en enfermería y trabajadora del Hospital.

Ella y otros trabajadores tanto del Hospital Regional de PEMEX como de la Riama se manifestaron en la vía pública en el bulevar Faja de Oro y exigieron que se respete la ley bajo el principio pro persona, considerando el mayor beneficio a los trabajadores.

Teresa Robles Vega, con ficha de empleado del Hospital 354083 dijo que el grupo de manifestantes es reducido ya que la mayoría de los trabajadores que están resintiendo un agravio laboral tienen miedo a las represalias.









“Desde el inicio de la pandemiano nos han pagado el concepto de manejo de insalubres e infecto contagiosos, tanto a médicos como enfermeras, domésticos y camilleros, quienes diariamente estamos expuestos a los contagios no sólo de Covid, sino de otros padecimientos”.

Señaló que el pago de insalubres está establecido en la clausula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y surte efectos para todos los que se desempeñan en el Pabellón Covid-19 y los que laboran en el tercer piso que se maneja infecto contagiosos”.

Manifestó que se envío una nota informativa a la directora del Hospital informando que no se pagan los conceptos de insalubre y la “contestación fue de que no s iba a pagar porque en la clausula 64 del Contrato Colectivo no hace mención como tal, a las áreas que atienden por esta contingencia del SARS COV 2 O Covid-19”

Dijo que después de varias acciones jurídicas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se empezó a pagar al área quirúrgica por concepto de radiación, cuando el área atiende situaciones infecto contagiosas.

“A las enfermeras que trabajan en cuarto piso, que es medicina interna, solo se les estaba pagando el 50% de insalubre por manejo de pacientes infecto contagiosos”, reprochó.









Explicó que la la Ley Federal del trabajo en su artículo 513 especifica sobre las enfermedades profesionales... pero tambien han hecho caso omiso. Nos dirigimos con la directora Julieta del Castillo Kauffmann...Traigo mi acuse de recibido donde dicen por que no se paga. Argumentan que en la clausula 64 no se especifica, que no es clara..”.

Pero este pago está sustentado no sólo en el CCT sino además en en la Ley Federal del Trabajo en su articulo dos que menciona que la norma será interpretada en beneficio de los trabajadores bajo el principio pro persona, señaló..

Finalizó al decir que personal médico y en general personal de salud que está en contacto con pacientes infectocontagiosos han quedado infectados por coronavirus en el Hospital Pemex.