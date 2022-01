Denuncian venta clandestina de alcohol en campos deportivos

Vecinos de las colonias Olimpo y Constituyentes denunciaron la falta de vigilancia y venta de manera clandestina de alcohol que se da en los campos deportivos, lo que ha originado peleas entre usuarios e incluso se han registrado algunos ataques al interior y en la zona aledaña.

“Después de cada partido hay personas se quedan bebiendo en los campos, sobre todo en las noches los fines de semana que hasta fogatas hacen, también hay quienes vienen a vender de manera clandestina bebidas alcohólicas, hace falta más vigilancia y, sobre todo, que se ilumine toda esta zona, más luminarias porque está muy oscuro de noche”, señaló Karla Domínguez, vecina de la colonia Constituyentes.

Por otra parte, es conocido que en estos campos la mayoría de los días de la semana se juegan diferentes partidos, sobre todo por las tardes. “Casi a diario se juegan partidos, no todos los días, pero hay persona que también aprovechan para venir a hacer ejercicio y correr en los campos, algunos traen a sus niños y no es seguro para ellos, ya que también luego de entre los aficionados o los mismos equipos se pelean y no hay mucha vigilancia”, argumentó Óscar Rodríguez.

Piden vigilancia

Ante esta situación, habitantes de las inmediaciones piden a las autoridades poner más atención a estos espacios ya que son deportivos, y que además han quedado en el olvido a pesar de encontrarse a un costado de una base de la Guardia Nacional.

“Cualquier persona o autoridad puede ir y verificarlo, sobre todo los fines de semana que hasta en moto abastecen la cerveza en los campos lo que también es peligroso, pues pueden atropellar a algún menor y siempre al otro día aparecen las botellas y latas de cerveza, regadas por todo el campo”, agregaron los lugareños.

Finalmente los vecinos indicaron que hace falta más recorridos de policía y más alumbrado público, ya que al no haber favorece a que se den estas actividades de manera clandestina.