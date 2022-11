Denuncian presunta negligencia médica del IMSS en contra de joven

A más de un mes de ser internada en el hospital general del Seguro Social, no se ha dado un seguimiento o atención a los diagnósticos particulares que presentó la familia de Cristina Marlen Gallardo Hernández, por lo que se pide celeridad en su atención debido a que fue trasladada y regresada sin valoración médica del hospital de alta especialidad del IMSS en León, para internarse y hacer estudios en la unidad Salamanca.

María Elena Gallardo Medina, tía de la afectada relató que Marlen ingresó al hospital del IMSS desde el 3 de octubre, donde permaneció 25 días al registrar un cuadro recurrente de nauseas, por lo que se le practicaron estudios que no revelaron algún problema, por lo que se le dio de alta, sin embargo, las molestias persistieron, por lo que su familia optó por practicar estudios estudios de manera particular los cuales revelaron un tumor.

Temen que tumor pueda poner en riesgo la vida de la joven

“Es una joven de 19 años con Síndrome de Down, luego de que le dieron de alta, mi cuñada y mi hermano la llevaron a casa y ahí empiezan nuevamente las náuseas, la llevan con un doctor particular a que le hicieran una tomografía estomacal y ahí se le detectó el tumor, por lo que se tuvo que reingresar el 27 al seguro y aquí la tenían internada, hasta el día 07 de noviembre, que se programó la cita en León, cuando llegamos el cirujano se negó a recibirla, ya que mencionó que del Seguro de Salamanca no le mandaron ningún papel, para canalizarla y que solamente llegó en la ambulancia sin ninguna información y ahora tendrá que esperar 10 días para que se le practiquen nuevos estudios con riesgo de que el tumor reviente en su cuerpo”, explicó.

Su familiar, consideró que el actuar de la clínica del IMSS de Salamanca, es un acto de negligencia médica, ya que podría poner en riesgo la vida de la joven, por lo que solicitó se dé celeridad a la atención de su sobrina antes de que las consecuencias sean mayores.

“Ya se van a cumplir dos meses con este problema y queremos que se agilice esto, de hecho ya pusimos denuncia en Derechos Humanos, porque es inaudito que sigan pasando estas cosas”, finalizó.