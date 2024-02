Denuncian padres de familia daños a estructura del kinder Nezahualcóyotl

Padres de familia del preescolar Nezahualcóyotl se manifestaron en contra de los daños que presenta su barda perimetral, lo cual consideran es un factor de riesgo para los menores.





Los padres de familia temen por la seguridad de sus hijos.





“Hacemos el llamado y difusión a las autoridades correspondientes ya que el día de hoy amanecimos con nuestra reja y puerta totalmente sueltas y solicitamos el apoyo porque nuestros niños piden tener seguridad durante sus clases y fuera de ya que nuestro preescolar ha tenido diversos saqueos. Han cortado las rejas eléctricas y han ingresado a realizar hurtos”, manifestaron los padres de familia.

Los integrantes del Comité de padres de familia manifestaron que durante la mañana de este miércoles, la barda de la zona norte presentó daños en su estructura lo que ha puesto en preocupación a los padres de familia.





Piden apoyo de las autoridades correspondientes.





“Hoy amaneció así pero en otras ocasiones se han metido, de hecho en una ocasión había chicos dentro pensando que estaba solo y las maestras los vieron por lo que salieron del plantel y esto fue a plena luz del día; hemos metido los documentos pertinentes a todas las autoridades y también con Protección a la salida de la escuela en donde no tenemos ninguna señalética. Además del riesgo de que puede haber el ingreso de cualquier otra persona ajena a la escuela”, señalaron.

Dentro de los daños que se pueden notar fue el retiro de una malla eléctrica, los daños a la reja, ante lo cual las autoridades escolares colocaron una malla de plástico que delimita la zona en donde se encuentra la barda que se encuentra al punto del colapso. Ante ello, los padres de familia manifestaron que ellos podrían reparar esos daños, los cuales no se les autorizó.





Anteriormente han sido víctimas de robos.





“No nos permiten las autoridades, a final de cuentas como son consideradas obras mayores, no nos permiten hacer ese tipo de arreglos, e inclusive el portón de la entrada está igual de que se pueda caer, pero no nos dejan modificarlo. Los oficios que hemos metido han sido a Protección Civil, en USAE y en SICOM; estamos esperando la respuesta de las autoridades porque no nos dejan intervenir y tampoco lo hacen ellos”, comentaron.

Anna Rodríguez madre de familia dijo, “esperamos que puedan acudir mañana, porque así amanecimos hoy con la reja a punto de caerse y la red ecléctica cortada; nosotros como comunidad educativa y en conjunto con la dirección del kínder queremos hacer algo, la Secretaría de Educación no nos permite”.

Dentro de este plantel educativo se tiene una plantilla escolar alrededor de 158 menores de edad.