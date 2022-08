Denuncian habitantes de Barlovento fugas continuas de agua

Habitantes de la colonia Barlovento han denunciado que se presentan fugas de agua en la colonia, la cual ha afectado durante las últimas semanas a los habitantes y piden que se les de una solución a su problemática.

Habitantes de la colonia Barlovento, se han quejado sobre las diversas fugas de agua que se presentan en este fraccionamiento ubicado al este del municipio, la cual esta problemática se ha hecho presente durante varias semanas.

Los reportantes comentaron que esta problemática se ha hecho presente desde que se creo este fraccionamiento, además de que esta colonia no ha sido entregada al municipio. Con esta fuga de agua, los habitantes comentan que esta problemática debe de atenderse por parte de las autoridades fraccionarias.

María habitante de este colonia comentó que tras reportar esta fuga de agua a los encargados de la misma, han hecho realizado acciones a medias en dicha colonia, ya que las fugas se siguen presentando sobre las calles de esta colonia.

“Aquí tenemos años con esta problemática de la falta de agua, y no se les ve interés en arreglarlo, en una de las visitas que hice me dijeron que se esta trabajando en ello, pero no se ve que realmente lo hagan”, dijo.

De igual manera detalló que los mismos fraccionadores comentaron que estas acciones se estarán realizando para que la colonia sea entregada al municipio y que de esta manera se les pueda dar la atención correspondiente a las fugas.

“Me comentaron que se está trabajando para que el fraccionador entregue ya la colonia al municipio y que puedan intervenir de lleno, pero esto ya tiene muchos años, y ahorita esta acción ya es urgente, no solo es el agua, eso nos ha atrasado en varios servicios”, comentó.

Ante ello, los colonos se han dedicado en recolectar el agua de las fugas, para que esta agua se pueda aprovechar y no se quede regada por las calles, en lo que se les da una solución a su problema, ya que se encuentran con el temor de en algún futuro se vayan a quedar sin el vital líquido.