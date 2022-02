Denuncian 20 empleados municipales separación del cargo de manera injustificada

Alrededor de 20 exempleados municipales denunciaron haber sido retirados del cargo injustificadamente desde el pasado viernes 18 de febrero; por lo que exigen a las autoridades su proceso sea finiquitado al 100 por ciento y se realice el pago de la indemnización correspondiente, con fundamento en el artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XXII; aunado a ello se dio a conocer que desde hace un par de meses la instancia municipal adeuda el finiquito varios procesos.

Desde el pasado 10 de octubre de 2021 a la fecha, se han realizado alrededor de 500 despidos.

“El día viernes no hablan a varios compañeros a RH y nos piden el lugar de donde estamos trabajando sin ninguna justificación, nos comentan que no tienen ninguna justificación pero que piden el puesto, de hecho hoy (lunes), no pudimos checar y nos dijeron que después nos llamaban para solucionar lo que es el finiquito o alguna indemnización, que confiemos en ellos, que todo va salir bien”, refirió la una de la empleadas destituidas.

Local Denuncian despido de trabajador en GM Silao

Respecto a los despidos al interior de la administración municipal, se dijo que desde el pasado 10 de octubre de 2021 a la fecha se han realizado alrededor de 500 despidos, en algunos de los caso han quedado pendientes los pagos de finiquitos desde hace algunos meses. “Yo me separé del cargo desde el mes de diciembre y a la fecha no se ha resuelto mi finiquito, afortunadamente cuento con otro ingreso, pero si es necesario que se dé por concluida la relación laboral de acuerdo a lo que estipula Ley Federal del Trabajo, en el sentido del pago del finiquito”, externó otro implicado.

Dentro de este contexto, las personas separadas de su cargo indicaron sentir incertidumbre respecto a este proceso luego del discurso del alcalde en este sentido de que no se realizarían despidos, sino que habría una reestructura al interior de todas las dependencias y ajustes de acuerdo a los perfiles del personal.

“Cuando el alcalde se presentó en Desarrollo Social, comentó que no iba haber ningún despido, que nos iban a apoyar por el buen trabajo desempeñado, pero ahora estamos en esta situación hay personas que tienen de cinco hasta 30 años de antigüedad y al parecer lo que se está ofreciendo está por debajo de lo que les corresponde por su antigüedad”, argumentaron.

Demandan se finiquite e indemnice al 100% por el termino de la relación laboral.

Respecto al trato en esta nueva gestión el personal destituido, señaló que siempre fue de manera profesional, sin embargo reiteraron que el único pedimento a la autoridad es que se pague lo justo.

Se hará pago justo

Al respecto, Alejandro Cuna Carranco, director de Desarrollo Social y Humano, afirmó que los procesos realizados “son movimientos que se hacen normales de cambios de ciclos y el que sea injustificado o no es algo de tema legal (…), quien se haya tenido que dar de baja, se está yendo con todos los pagos que corresponde a la ley, no hay que alegar, si a mí me tocaba en este momento irme y yo quisiera alegar algo, me estarían pagando exactamente lo que yo ganaría en un proceso”.