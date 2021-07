Denuncia presunto abuso de poder por parte de AIC

El señor Heraclio García Medrano denunció presunto abuso de autoridad por parte de judiciales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al intentar realizar varios procedimiento judiciales sin los proceso correspondientes.

Heraclio García explicó que en diversas ocasiones ha sido molestado por estas corporaciones e incluso es acosado en su propia casa, donde en más de una ocasión han introducido drones, pese a ser propiedad privada y sin orden de cateo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Eludieron autoridades denuncias de trabajadores

De acuerdo a lo señalado por el denunciante, cada una de las ocasiones en las que la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato ha intentado entrar a la fuerza a su hogar, ha sido por presunto robo de vehículo, el cual indicó que es de su propiedad, sin embargo él ha podido refutar la acción al contar con la documentación necesaria que acredita que unidad fue adquirida por la vía legal, según lo manifestó.

"Luego de sufrir estos percances, a mí me aconsejaron que los denunciara, pues introducir un dron a mi domicilio, sin una orden de cateo, es delito, y más después de que ellos me dijeran que decidieron revisar mi casa sólo porque les comentaron que ahí había entrado un carro robado, por lo que se disculparon conmigo, sin embargo eso no es suficiente porque no es la primera vez que me enfrento a una situación así", dijo.

Añadió que esta situación no se ha detenido, pues todavía sigue siendo víctima de hostigamiento por parte de estas corporaciones que vigilan cada uno de sus movimientos al interior de su casa, por lo que ha decidido acudir a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato para denunciar estos actos.