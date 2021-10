Denuncia Obispo intentos de extorsión a su nombre

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, denunció que han sido cometidos intentos de extorsión en donde piden dinero en su nombre, pues argumentan que sufrió un percance y por ello necesita el efectivo.

En rueda de prensa, Enrique Díaz Díaz explicó que han sido varias las personas las que le han comentado que han recibido llamadas en las que afirman que el Obispo ha sufrido un accidente o bien que necesita dinero para unos gastos y que por ello están recurriendo a ellas, lo cual, dijo, es falso y alertó para que no caigan en esos engaños.

“Ha habido intentos de extorsión, utilizando mi nombre o el nombre de algunos obispos, desgraciadamente algunas personas sí han caído en esta extorsión, hemos hecho denuncias, pero van cambiando constantemente de números telefónicos y es un llamado a que tengamos cuidado y que no nos dejemos extorsionar.

“Hablan a veces de que tuve un accidente, de que les va a llegar algún paquete, pero esto no es de ahora, últimamente se ha intensificado”, relató el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz manifestó que este tema y la inseguridad que en general se vive son parte de las evaluaciones que constantemente se hacen dentro del Consejo Diocesano, pues se ha convertido en la principal preocupación ciudadana.

“Este agobio de la violencia a veces parece que es muy difícil y los gobiernos municipales se estrenan con este reto, un mal endémico, no es de hace poquito y que parece que no ha habido la suficiente atención del Gobierno Federal, como si no hiciera caso”.

Por ello, el Obispo de Irapuato llamó a las autoridades de todos los niveles a llevar a cabo una verdadera coordinación en materia de seguridad, pues es necesario hacer ese esfuerzo conjunto, porque la seguridad no va a cambiar sólo con el trabajo que hagan las nuevas autoridades municipales y ello debe entenderse así.

“Creo que sí será importante ver cómo será el proyecto de cada alcalde para su municipio y la forma en que ellos pueden tratar de frenar la violencia y la inseguridad; no va a ser solucionado sólo por los municipios, pero tienen que involucrarse los municipios en esta lucha contra la violencia”.