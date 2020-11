Denuncia 1er síndico presuntas anomalías

Hacer de conocimiento público las irregularidades de las administraciones pasadas, y las consecuencias actuales que conlleva para el desarrollo de nuestro municipio, en Sesión de Ordinaria se presentó a integrantes del Ayuntamiento el estatus del litigio jurídico con la empresa denominada Dinámica del Hábitat S.A de C.V.

Durante la sesión, el Ayuntamiento aprobó la octava modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En su carácter de representante legal, el síndico José Luis Montoya Vargas, precisó el daño patrimonial que generó el contrato de compra-venta celebrado en 2010, sin embargo las presuntas anomalías de los gobiernos anteriores generaron la pérdida de un bien inmueble con una superficie de cuatro hectáreas ubicado en la Av. Salamanca, entre Cazadora el libramiento Salamanca- Irapuato, el cual sería destinado en su momento para la construcción de un Hospital Materno Infantil y el pago por indemnización por sentencia judicial de 6 millones 022 mil 983 pesos y 2 millones 750 mil pesos en gastos y costas por el juicio.

Al notificar el inicio del proceso jurídico para revertir los daños y generar responsabilidades, la síndico Ma. Dolores Ochoa Echeveste manifestó que “lo que me extraña es que paso tanto tiempo y no hay ninguna auditoría de ASEG, en primer lugar me llama mucho la atención que se haya permitido la compra de ese predio en la colonia Olimpo para notificar y hacer viviendas, como dijo el arquitecto eso no está permitido o no es la función de la administración municipal en turno”.

Por otro lado, durante la sesión, con nueve votos a favor y seis en contra el Ayuntamiento aprobó la octava modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, a fin de continuar atendiendo las necesidades que existen en el municipio. Asimismo se dio cuenta del informe financiero trimestral correspondiente al tercer trimestre 2020 enviado a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por Tesorería Municipal.