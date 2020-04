Demandan agricultores tregua con CFE

GUANAJUATO, Gto; Los altos costos en energía eléctrica y la falta de tregua en los aplazamientos de los costos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha obligado a los productores de la entidad a reducir de 100 a 20 hectáreas de sembradío, denunció el presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario en el Congreso Local, Paulo Bañuelos Rosales.

En entrevista el legislador del PAN lamentó que pese a la situación económica por la que atraviesan los productores el campo en la zona Laja-Bajío, derivado de la contingencia por Covid-19, la paraestatal no ha reducido u/o aplazar el cobro de la energía eléctrica.

En ese sentido ejemplificó que en Tarimoro agricultores que sembraban arriba de 100 hectáreas, a la fecha únicamente están sembrando 20 hectáreas, debido a que triplicó el tiempo para recuperar las inversiones.

“Los productores de Tarimoro están muy asustados porque el sábado pasado tuvieron una reunión con liderazgos de las comunidades, el próximo sábado habrá otra porque el gobierno federal no quiere darles ninguna tregua, la CFE para si quiera el adeudo que se tiene por mes o bimestre se los aplazaron al siguiente bimestre”, refirió.

Bañuelos Rosales expuso que, sin ningún aspecto social o flexibilidad, personal de CFE acude a los predios y corta la energía de los pozos, e incluso las cuchillas se las llevan, y no las entregan hasta que no paguen.

“No es posible que hoy que están las temperaturas tan altas y se gasta más agua para regar lo cultivos, no es posible que la CFE no tenga flexibilidad para el pago de los mismos, a mí me parece que el Gobierno Federal ya estuvo bueno de que no se ponga a hacer lo que la sociedad está pidiendo”, demandó.

El parlamentario exhortó al gobierno federal pata que la CFE se solidarice con los agricultores, ya que los costos de bombeo por costo de energía eléctrica de entre 30 y 40 mil pesos en la actualidad resulta insostenible para el sector.

Insistió en que la petición a CFE es que la recaudación del consumo eléctrico se pueda extender a uno o tres meses, e incluso que pudiera ser hasta diciembre que se empiecen a levantar la cosechas.

“El sábado ya van a tomar algunas decisiones de tal manera de irse a manifestar a Salvatierra en las oficinas de la CFE. El único municipio que me ha ido a ver es Tarimoro, pero seguramente habrá otros, le hago a un llamado a la Comisión de Fomento Agropecuario que revisemos cada uno de los municipios para ver si hacemos un frente común para defender al campo”, remarcó.