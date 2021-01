“Dejando Huella” colecta medicinas

El grupo de beneficencia “Dejando Huella” solicita a la población en general apoyo para colectar medicamento, ya que debido a la gran demanda que han tenido en los últimos días los fármacos se les están agotando.

Alejandra Gutiérrez miembro de Dejando Huella explicó que se encuentran requiriendo el apoyo de los ciudadanos para que donen medicamentos que ya no usen y que no esté caducado, pues estos fármacos son entregados a personas de escasos recursos.

La joven altruista informó que en los últimos meses la solicitudes de medicamento se ha triplicado a raíz de ello el dispensario se está quedando sin medicamentos para seguir proporcionando a quien lo necesita.

“No sabemos que sea lo que suceda, pero las personas nos han comentado que en hospitales públicos no les están proporcionando los medicamentos, además hay muchas personas que vienen a solicitar por que perdieron su trabajo, no se han recuperado económicamente y no cuentan con recursos para cubrir sus medicamentos”.









Detalló que actualmente trabajan en colaboración con otros grupos de ayuda. Uno de ellos se ubica en Celaya, sin embargo, este también se encuentra en la misma situación ante la gran demanda de medicamentos.

Por lo que hace un atento llamado a la población que pueda colaborar con el dispensario aportando medicamentos como insulinas, ampolletas para nebulizaciones, eritropoyetina humana, clopidrogel, cajas para diálisis amarillas Pisa, verde Baxter, además de ampolletas para nebulización y demás medicamento que la gente pueda proporcionar.