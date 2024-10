Dejan solos a comerciantes del Tomasa Esteves en Salamanca, veladores solo cuidan oficinas administrativas

Ante la exigencia de seguridad de comerciantes que fueron víctimas de robo el pasado fin de semana, José Félix Ramírez Ramírez, administrador del mercado Tomasa Esteves, les comunicó que su oficina no es Ministerio Público para recibir denuncias. Además, aclaró que los veladores se avocan únicamente al cuidado de las oficinas administrativas, por lo que los afectados han decidido aumentar por su cuenta medidas de seguridad para evitar saqueos en los locales.

Además de los problemas con las cortinas, el servicio de baños, las goteras, la invasión de pasillos y banquetas, así como la falta de estacionamiento, los locatarios de este inmueble fundado en 1972 ahora deben hacer frente a los robos que se han dado con la cortina cerrada, obstáculos con los que día a día viven los comerciantes y en los cuales el administrador no ha podido fungir como intermediario con el Presidente Municipal para buscar soluciones.

"Venimos a buscar al administrador para comunicarle de estos robos que se dieron en la explanada oriente y explanada norte, a un costado del estacionamiento, pero no tuvimos una respuesta positiva. Nos dijo que su oficina, ni él son Ministerio Público y que los veladores solo estaban para cuidar las oficinas, no los puestos, y que nosotros viéramos lo referente a nuestra seguridad. Yo creo que un funcionario con esa postura no sirve ni para la administración, ni para los locatarios," externó Gabriela Rodríguez, afectada.

Establecimientos de venta de alimentos, abarrotes y otras mercancías fueron los negocios saqueados durante el fin de semana, de donde los ladrones pudieron sustraer dinero en efectivo, mobiliario, productos de limpieza, refrescos e incluso algunos aparatos electrónicos; por lo que hicieron un llamado a las autoridades locales a atender las necesidades que tiene la central de abastos, y que no han sido atendidas en los últimos tres años, en los que ha crecido la invasión de pasillos y calles, lo que ha derivado en congestionamientos viales que dificultan el acceso de clientes y proveedores.

"Quieren que creamos que se va a hacer un nuevo mercado, pero no nos dan las garantías de que al menos puedan atender las problemáticas que aquí tenemos, entonces cómo vamos a tener la certeza de que no nos vamos a llevar estos mismos problemas a otro lado: la inseguridad, el desorden, la falta de estacionamiento y sobre todo de un administrador que en verdad trabaje en atender las necesidades de los locatarios, no solo a estar en su oficina a puerta cerrada," cuestionó.

Por otra parte, de no tener garantía de seguridad, los comerciantes señalaron que podrían tomar la situación como propia y hacer lo que las autoridades no han podido: erradicar los robos en esta central de abasto que no solo se ha visto afectada por este delito, sino también por las extorsiones.

Sumada a la atención de las carencias, los locatarios solicitan un cambio de administrador, ante el nulo desempeño que ha realizado la persona encargada. "El administrador que tenemos ni conoce lo que es el mercado Tomasa Esteves, siempre buscan traer gentes de otros lados que no están interesados en el mercado, solo en recibir su cheque, por lo que pido a las futuras autoridades que lo hagan bien," declaró Santiago Conejo.