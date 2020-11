Dejan sin siembra el ciclo Otoño-Invierno

El 2021, no será un buen año para el Distrito de Riego 011 que abarca 18 municipios del estado de Guanajuato, pues le fueron asignados 250 millones de metros cúbicos de agua menos para ese año, lo que dejará sin riego la temporada otoño-invierno y dejará sin trabajo al personal que labora en los módulos.

Así Lo Dijo...

“Es una afectación muy drástica, no nada más se va a sembrar, se va a despedir gente porque no va haber cómo pagarle”.



Agustín Robles Montenegro | P residente del Distrito de Riego 011.





De acuerdo con Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, dijo que el organismo de la Cuenca Lerma-Chapala asignó para el distrito 477 millones de metros cúbicos de agua; sin embargo, de esa cantidad deberán compartir alrededor de 26 millones de metros cúbicos al Distrito 087.





Al Distrito de Riego 011 le fueron asignados alrededor de 451 millones de metros cúbicos para 2021.





Como resultado, el Distrito de Riego 011 tenga para el 2021, alrededor de 451 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 250 millones menos que el año pasado, e incluso antepasado; esto, señaló, perjudicará gravemente a los 18 municipios que conforman el distrito, entre los cuales se encuentran Acámbaro, Salvatierra, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Cortazar, Salamanca, Irapuato, Abasolo, Huanímaro y Purísima del Rincón.

El Dato...

El río Lerma y los canales Coria y el Bajo de Salamanca, se quedarán sin agua por la poca cantidad de agua asignada al Distrito de Riego 011.

Agustín Robles Montenegro aseguró que ante la afectación que se aproxima en el Distrito de Riego 011, se decidió no sembrar para la temporada otoño-invierno, es decir, para la producción de trigo y cebada, sino sólo garantizar para la temporada primavera-verano, la cual se realiza entre los meses de abril, mayo y junio.

Sin embargo, no sólo no dejarán de dotar agua para la temporada otoño-invierno, sino también, se corre el riesgo de que el personal de los módulos de riego sea enviado a sus casas, ya que el Distrito de Riego 011 tampoco cuenta con el recurso suficiente para mantenerlos.





La poca cantidad de agua que habrá para los municipios afectará a los campesinos.





“Es una afectación muy grande, no nada más que no vamos a dar para el otoño-invierno, es una situación económica muy triste porque los módulos van a tener que descansar a su personal, debido a que no tienen con qué pagarle, porque los ingresos u objetivo del distrito son distribuir el agua, entonces va a afectar a toda la cuenca del río Lerma y a los terrenos que esta a un lado del río, porque no va a tener agua el rio, igual que los canales Coria y el Bajo de Salamanca”.

El Dato...

El Distrito de Riego 011 tendrá para 2021, alrededor de 451 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 250 millones menos que el año pasado, e incluso antepasado.

Ante este problema, el presidente del Módulo de Riego 011 señaló que están haciendo gestiones con el Gobierno del Estado para que los puedan apoyar con recurso económico para evitar afectar al personal de los módulos de riego, debido a que no recibirán ningún apoyo por parte del Gobierno Federal.

Mientras que, aseguró, los campesinos están conscientes del problema del agua, por lo que decidieron también dejar el agua para la temporada primavera-verano y sólo sembrar maíz.





La siembra de temporada otoño-invierno será sacrificada para garantizar la de primavera-verano.





“Estamos haciendo unas gestiones con Gobierno del Estado, ya que el Gobierno Federal no nos va a poder apoyar porque no hay recurso asignado para el distrito, pero vamos a ser una petición al gobernador para ver si apoya a los módulos con algo económico para sobrevivir”.