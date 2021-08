Dejan sin premio de rifa de avión presidencia a Hospital Comunitario de San Diego de la Unión

El Hospital Comunitario de San Diego dela Unión, uno de los ganadores del sorteo que la Lotería Nacional realizó para la venta del avión presidencial, no recibió los 20 millones de pesos que el Gobierno Federal anunció hace casi un año que le serían entregados.

Así fue confirmado por el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que el dinero lo tenían que aplicar en sólo un par de meses del año pasado, además de que no había reglas de operación claras para poder ejecutar ese dinero, que de no invertirlo todo, se tendría que regresar a la Federación.





El hospital es uno de los que más atenciones brinda en la zona norte del estado.





Originalmente el recurso sería aplicado en realizar mejoras par el Hospital Comunitario del municipio de San Diego de la Unión, ubicado en la zona norte de Guanajuato y que tiene una población de alrededor e 40 mil personas, y con ello poder ampliar la capacidad de atención en ese lugar.

Fue el 16 de septiembre de 2020 cuando se anunció que el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión había sido uno de los ganadores de uno de los premios de 20 millones de pesos del sorteo por la venta del avión presidencial y a casi un año, el premio no le fue entregado a ese hospital guanajuatense.

“El resultado se da a finales del año pasado, es un recurso que se tiene que ejecutar en ese año, pero no existían las reglas para la ejecución del recurso, se nos solicita un proyecto para poder ejercer el recurso, hacer entre ello licitaciones, un proyecto de inversión, entonces no alcanzaba el tiempo ni para el proyecto ni para ejecutarlo y si nosotros hacíamos el proyecto para invertir este recurso y no lo ejecutábamos en el tiempo, teníamos que regresar el dinero, entonces no quiero pensar mal y no llegó el recurso finalmente al estado de Guanajuato”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez explicó que al no haber las reglas de operación claras para la ejecución de ese recurso y además de que tenía que ejecutarlo en alrededor de dos meses, se decidió no hacer uso del dinero, pero tampoco les dijeron que si podía ejecutarse durante 2021 y a casi un año, el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión no ha recibido su premio que se ganó.





Ha sido sede el Hospital de San Diego de la Unión de la vacunación contra la Covid-19.





“No estaba el tiempo necesario, en función que no había además reglas para ejecutar, estuvimos solicitando cuáles eran las reglas para la ejecución y poder comprobar el recurso, esos 20 millones, nosotros hicimos un proyecto, pero no alcanzaba el tiempo, lógicamente, para poder hacer la ejecución del mismo, por lo tanto no lo recibimos, no se envió ese recurso”.

A pesar de ello, el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión, perteneciente al sistema estatal de salud, ha recibido recursos para poder operar y ha sido sede para atención de personas con diferentes padecimientos durante la pandemia, además de que ha sido sede de la aplicación de vacunas contra el la Covid-19.

Guanajuato no ha recibido recursos extra para salud

Daniel Díaz Martínez recordó que Guanajuato recientemente invirtió 350 millones de pesos para ampliar la infraestructura hospitalaria de Guanajuato, los cuales se suman a los más de mil millones de pesos que se invirtieron de forma extraordinaria para reconfigurar hospitales para la atención exclusiva de la Covid-19, todo con dinero estatal, pues el Gobierno Federal no ha enviado dinero extra para salud.









“Se invirtieron 350 millones de pesos más con anticipación, preparándonos para lo que estamos viviendo en el mundo y en el país y que en Guanajuato no es la excepción, pero es recurso 100% estatal, no hay un recurso adicional, hay que reconocer que lo ordinario ha llegado, pero ustedes pueden ver hay estados que están pidiendo recurso a la Federación o que han despedido a los médicos que inicialmente habían contratado para fortalecer sus unidades médicas y atender la contingencia, es algo que en Guanajuato no ha pasado”.

Díaz Martínez señaló que así como no hay problemas en el tema hospitalario, tampoco los hay en cuestión de equipamiento e insumos, por lo que el estado sigue demostrando que es sistema de salud más sólido que hay en el país.

“No tenemos faltantes ni de medicamentos, ni se le ha suspendido el contrato a nadie que haya contratádose para estos fines y nuestros hospitales siguen creciendo y se siguen equipando, es algo muy diferente a lo que se ve en el país en estos momentos y en Guanajuato no ha pasado”.