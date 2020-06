Dejan sin medicina a pacientes de Pemex

Ellos son los otros afectados por la pandemia, las personas que cada mes iban por sus medicamentos a hospitales, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Salamanca, pero aunque fueron referidos a un hospital privado de Irapuato, sus medicamentos no les son entregados; la razón: el Gobierno Federal no los ha enviado desde hace dos meses.

El Dato...

Van más de cuatro meses que no les surten su medicamento ni en el hospital de Pemex ni en el hospital privado a donde fue subrogado el servicio.

Es el caso del señor Salvador, quien es derechohabiente del sistema de salud de Pemex, pero que ha padecido la carencia de medicamentos para tratarse las enfermedades de hipertensión, diabetes y artritis que padece.

“Nos obligan a salir así como están las cosas, llegamos y nos dan la consulta, nos recetan el medicamento y nos dicen 'vengan otro día, no hay' y la receta pierde efectos y hay que volver a salir, a pesar de que somos grupo de riesgo”, dice el hombre, quien tiene acumuladas varias recetas y las cuales tienen todas el sello de “no surtido” en la esquina de éstas, como testigos de que van ya cuatro meses que no les dan sus medicamentos.





Varias recetas de don Salvador están sin surtir y no hay fecha para que le den su medicamento.





Pero no es todo: los han estado obligando a acudir a la ciudad de Salamanca para que en el hospital de Pemex les puedan surtir sus recetas, lo cual implica no sólo un gasto para ellos, sino exponerse, pues el hospital de la empresa productiva del Estado es ahora un hospital de atención de Covid-19, lo cual se vuelve un riesgo para personas con enfermedades como las que padece don Salvador y su esposa, a quien tampoco no le han dado sus medicamentos.

Desesperados por no poder tener sus medicamentos a los que tienen derecho, han pedido por todos lados apoyo para poder adquirirlos y es que confiaban en que en la reconfiguración que hubo de los hospitales federales pudiera haber una mejor atención, pero ya lo vieron que no: la atención no ha mejorado y ahora ni medicamentos hay para las personas que van a consulta, como le sucedió a este derechohabiente del hospital de Pemex, de Salamanca.