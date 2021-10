Dejan ropa en ribera del Río Lerma

El activista y representante de Blancos Salmantinos y Juan Manuel Díaz pidio a la población un poco de conciencia ecológica luego de que personas llegaran al bordo del Rio Lerma y arrojaran ropa contaminando una vez más la zona que ya estaba saneada.

Juan Manuel Díaz, no ha parado de limpiar el río Lerma desde hace 10 meses, al día de hoy se encuentra saneando a un costado del campo El Molinito, sin embargo, lugares que ya había limpiado vuelven a presentar basura.

Es el caso de la zona que esta sobre la calle Cazadora la cual hace dos meses la había terminado de sanear, no obstante, hace días personas sin conciencia ecológica tiraron un cargamento de ropa.





Activista se queja de la falta de conciencia ecológica.





“Tengo poco que acabo de limpiar esta zona y ahora otra vez esta sucia, esta vez con ropa, la cual pudo haber sido utilizada para gente necesitada, no entiendo si hay centros de acopio por qué no llevarlas ahí, es triste ver que la gente no entiende yo no he parado y sigo limpiando cada que puedo el bordo del río” dijo Juan Manuel.

Para este activista salmantino aún el trabajo en pro de la ecología queda pendiente la reforestación de la ribera del río, pero lo más importante es concientizar a la población a que cuide su medio ambien