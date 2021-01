Dejan de vender ganaderos y cambian de giro

Los pequeños ganaderos que comercializan cabezas de res, borregos y chivos en el mercadito tradicional en esta ciudad mantienen caídas las ventas hasta en un 50% y esta crisis podría agudizarse en las vísperas de la tempraneada de Cuaresma.

José Dolores Díaz López pequeño productor de ganado se establece en el mercado ubicado en el cruce ferroviario con avenida Pluripartidista señaló que les ha ido “mal ahorita (ya que) no hay ventas. No ha habido negocio. No vienen a comprar los que nos compraban animales”.

Dijo que algunas carnicerías están cerradas ante la crisis económica derivada de las condiciones sanitarias por la pandemia del covid-19. “Por lo mismo que no hay negocio. Antes había mucho movimiento aquí. Ahorita vemos unas 10 camionetas y había sobre 30 camionetas que venían de fuera...ahora ya no se ven”.

En este mercado que viene a menos, se comercializan reses para destinarlas a las carnicerías, además de borregos y chivos para la preparación de birria.

“En diciembre se nos compuso poquito. Las ventas después de los festejos de diciembre be cayeron en un 50 o hasta un 60% y se pondrá más grave la salutación ante la llegada de la Cuaresma. Nos estamos yendo más pa´ bajo. Muchos no vamos a trabajar, muchos ya no vienen, ganan más en una empresa que aquí. Ahorita ya no se vende”, lamentó.

Informó que también los precios están caídos por la situación de la economía, y el kilo en pie de borrego primala es de 35 pesos, de borrega vieja en 24 pesos, y el de res en 30 pesos. “Los precios están bajando...andan muy baratos...”.

Para solventar los gastos de la casa, dijo, deben realizar otras actividades por lo que algunos se dedican a comprar y vender vehículos u “otro negocito.. ahorita mi chavo se puso a vender birria sobre pedido para poder sacar para comer. Esta critica la situación”, dijo impotente.