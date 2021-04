Dejan de sembrar en 3 mil hectáreas de cultivos de temporal

Guadalupe Zamora Ramírez, lider del Comisariado Ejidal de la Estancia El Copal, dijo que no habrá producción agricola en más de 3 mil hectáreas de los cultivos de temporal de las comunidades rurales del noreste del municipio, ya que el pronóstico del clima indica que habrá pocas lluvias, por lo que no tienen contemplado arriesgar su capital.

Señaló que productores agrícolas de El Garbanzo, Cañada de la Muerte, Estancia El Copal, Santa Rosa Temascatío y Peñuelas han decidido no producir ningún producto durante el próximo ciclo, ya que la poca lluvia que se pronóstica traerá pérdidas económicas.











"No hay condiciones y ya ahorita estamos tocando fondo nunca se había decidido dejar de trabajar las tierras pero la crisis nos está orillando a ello, queremos que todo se mejore pero lógicamente que ahorita ya no se puede porque no depende de nosotros que llueva o no".

Señaló que hay preocupación entre los productores agrícolas de la zona, ya que nunca habían dejado de sembrar en sus parcelas y dijo que la crisis se agudiza ante el nulo apoyo del Gobierno Federal.











Refirió que el año pasado por cada hectárea de cultivo de temporal las pérdidas fueron de más de 20 mil pesos toda vez que no se lograron los productos ante la falta de lluvias.