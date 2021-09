Dejan comercio para emplearse en empresas

Alberto Martínez Salazar, presidente estatal de la Organización Política Nacional Demócrata Liberal, dijo que 15 de los comerciantes agremiados dejaron de atender su negocio propio ante la crisis económica causada por la Covid y prefirieron emplearse en empresas industriales, por ello pidieron a las autoridades municipales autorización para laborar y que no incremente el número de comerciantes que cierran sus negocios.

Señaló que la crisis económica continúa para sus agremiados toda vez que el comercio es uno de los sectores más afectados por la pandemia y dijo que existe el riesgo de que se amplie el número de comercios que cerrarán de forma definitiva, pues dijo no han tenido oportunidad de establecerse en algún punto de la ciudad.

“Ahorita ya somos un poco menos por la misma razón de la pandemia, algunos ya entraron a trabajar en empresas por la situación que estamos viviendo, somos aproximadamente 50 personas y trabajando normalmente somos como unas 35, en el Centro de la Ciudad, tenemos poca gente y queremos que nos den permiso de trabajar”.





Dijo que en los acercamientos que han tenido con el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, les ha dado un buen trato y apoyo para que los comerciantes puedan ejercer su oficio y de nueva cuenta le pidieron gestionar antes de que concluya la administración para que logren estabilizar sus comercios.

Así mismo señaló que en su momento tendrán acercamiento con la alcaldesa electa Lorena Alfaro García a quien les expondrán sus necesidades para laborar en el sector comercio, pues buscan que sus compañeros que dejaron el comercio regresen y sigan con su oficio.

“No hemos podido tener acercamiento con la nueva alcaldesa, está pendiente esa entrevista, esa audiencia con ella y creemos que de un momento a otro lo vamos a recibir porque me han comunicado eso pero no puedo decir una fecha todavía porque no la tengo pero si estamos con la intención de ponernos a las ordenes de la alcaldesa”.