Defienden a Zamarripa: se queda por sus resultados

IRAPUATO, Gto. - El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se queda y su remoción no forma parte ni de la agenda del Congreso del Estado ni tampoco es una propuesta que esté dentro de las prioridades del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien incluso dijo que el desempeño del encargado de la investigación de los delitos sí es analizado a diario y sus números dan para que al menos él siga respaldado su labor.

Hubo respaldo para el trabajo de Zamarripa en Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dirigir sus dardos hacia Guanajuato y durante la mañanera del jueves reiteró que si hay violencia en el estado es porque ésta es atribuible a Carlos Zamarripa Aguirre, pues lleva casi una década al frente de la Fiscalía General el Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado.

“A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo (lleva en el cargo) el procurador (sic) de Guanajuato (Carlos Zamarripa), si es de los estados con más homicidios?

“Le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que hay grupos de intereses creados que son los que mandan”, dijo.

Pero, ¿es Carlos Zamarripa Aguirre el responsable de la violencia en el estado? Los diputados locales Víctor Zanella Huerta y Rolando Fortino Alcántar, ambos participantes en la sesión de 2019 en donde el propio Zamarripa fue nombrado el primer Fiscal de Guanajuato, hablaron con Organización Editorial Mexicana y coincidieron en que no y además refutaron lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señalaron que sí hay evaluación de los resultados de éste, pues incluso hace unos días compareció para dar cuenta del estatus y labor de su último año en funciones.

“Es un tema político, el presidente decía que se evalúe y el Fiscal se evalúa en dos aristas, por un lado hace un par de semanas presentó su informe al Congreso, y dos, desde la Auditoría Superior del Estado se le revisan las cuentas en la parte administrativa, los recursos, todo.

“De que está sujeto a evaluación está sujeto y después el presidente en la mañanera dice ‘es que hay grupos de interés de fondo’, pues no, no hay nadie de fondo, lo que hay es un gran equipo de la Fiscalía que están trabajando y que al final, lo digo claramente, respaldamos la labor del Fiscal y la Fiscalía, no sólo lo digo yo, sino las propias instancias internacionales han avalado que hay confianza en el Fiscal”.

Víctor Zanella Huerta recordó que durante la comparecencia que tuvo Carlos Zamarripa ante el Congreso del Estado él le cuestionó de cuántas fiscalías del país y por qué vienen a Guanajuato a ver los casos de éxito, a lo que tuvo como respuesta de que 29 de la otras 31 fiscalías ven en la guanajuatense un modelo a seguir para el esclarecimiento de los delitos del fuero común.

“Eso habla de que algo se está haciendo bien en la Fiscalía, dijo Víctor Zanella, quien dijo que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen más tinte político que de un ejercicio de propuesta para mejorar la situación de seguridad del estado.

Se puede remover, sólo si hay algo grave: Alcántar

Por su parte, el diputado local, Rolando Alcántar Rojas, afirmó que sí existen mecanismos para la remoción del Fiscal General del Estado de Guanajuato, pero “nada más que hay que acreditar la causa grave por la que se le va a remover; sin ningún problema se podría hacer, si es que hubiera ese tipo de causas, porque si no, después se puede interpretar como un tema de grilla política o politiquería y en este momento no hay nada grave que se le pueda señalar”.

Rolando Alcántar también dijo que es falso que a Carlos Zamarripa no se le audite ni tampoco se le evalúe su desempeño, por lo que defendió que la permanencia del Fiscal General de Guanajuato está sustentada en los resultados que está dando.

Local Insiste presidente de México en que se investigue a la Fiscalía de Guanajuato

“Somos un Estado de Derecho, así es que existe la forma de estar rindiendo cuentas, supervisando y fiscalizando la labor de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“De hecho acabamos de pasar con un ejercicio que hacemos cada año y que es el tema del informe que tiene que rendir el fiscal para que revisar el valor de su trabajo y que nosotros tenemos que auscultar y tuvimos una reunión de trabajo con él, para poder señalarle cuáles son los puntos que creemos importantes que nos aclare, enriquezca y que se puedan atender”, terminó.

Por ello, dijo que no hay lugar para iniciar un proceso de remoción del fiscal, porque atribuirle a él la situación de violencia “es no conocer las competencias de cada parte del gobierno; a la Fiscalía no le toca una labor de prevención del delito, sino investigar cuando éste se cometió y a diario vemos detenidos, procesados y sentenciados, precisamente por la labor de investigación de la gente que está bajo el mando de Zamarripa”.

Garantizada la permanencia de Zamarripa: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, refrendó su respaldo al trabajo de Carlos Zamarripa Aguirre y señaló que a diario se analiza su desempeño y su trabajo le ha valido para mantenerse como titular de la Fiscalía General del Estado.

Entrevistado en León, dijo que la permanencia de Carlos Zamarripa se dará mientras siga haciendo su trabajo.

“Claro que está garantizada la permanencia del Fiscal, mientras siga haciendo su trabajo (se mantendrá)”, dijo el mandatario estatal, quien también refutó lo dicho por el presidente López Obrador, al señalar que el trabajo de Zamarripa Aguirre a diario es evaluado.

El gobernador dijo que se mantiene Carlos Zamarripa.

“Aquí nadie tiene garantizado su trabajo, ningún secretario, no sólo el Fiscal, (se mantendrán) mientras sigan dando resultados y al día de hoy los números hablan del trabajo del Fiscal”.

Además, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que es entendible que el presidente insista en la remoción de Carlos Zamarripa porque lleva varios años en el cargo, pero si los resultados no lo avalaran, no seguiría; además, no descartó que haya un trasfondo político en los señalamientos en contra del Fiscal, por lo que dijo que no caerá en esos dimes y diretes, cuando en la realidad el trabajo coordinado con las fuerzas federales en materia de seguridad se está dando y no por nada Guanajuato es el estado que más redujo los homicidios, así como es uno de los estados que más esclarece éstos.

Archivan en Congreso propuesta de remoción de Zamarripa

Durante la sesión del Congreso del Estado del jueves, se discutió el punto de acuerdo propuesto por la bancada de Morena para iniciar la remoción de Carlos Zamarripa.

La propuesta no tuvo eco y fue enviada al archivo definitivo. La diputada morenista, Alma Alcaraz, dijo que debe afrontarse que los resultados en seguridad no son los esperados y que alguien tiene que hacerse responsable de esto, para que Guanajuato no siga siendo nota mundial por la violencia que se vive en el territorio.

La trayectoria de Zamarripa

El pasado 23 de febrero, Carlos Zamarripa Aguirre cumplió 13 años como encargado de la procuración de justicia en Guanajuato.

Se trata del funcionario que más años ha desempeñado este puesto, pues hasta antes de él, Antonio Hernández García era quien había desempeñado por más tiempo el puesto de Procurador General del Estado, con seis años al frente de la misma.

La trayectoria de Carlos Zamarripa dentro de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y que se transformó en la Fiscalía General del Estado se remite cuando literalmente llegó al puesto más bajo, pues ingresó como agente del Ministerio Público, posteriormente fue designado jefe de zona en León, después fue director de Averiguaciones Previas, también en León, y de ahí fue enviado a la coordinación de la Policía Ministerial.

Carlos Zamarripa continuó con su ascenso en la Procuraduría General de Justicia y fue nombrado subprocurador de Investigaciones Especializadas y no era para menos, pues el currículum de Zamarripa Aguirre, aparte de contener que era licenciado en derecho por la Universidad La Salle Bajío y maestro en Ciencias Jurídico Penales de la Universidad de Guanajuato, también contaba en su haber el ser egresado de la Academia Nacional del FBI, además de contar con la acreditación de un seminario tomado en Israel sobre inteligencia. Pero no es todo: en su currículum está un certificado que le otorgó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su Agencia para la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, la DEA por sus conocimientos en investigación criminal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El 23 de febrero de 2009 se hacía oficial la saluda del entonces Procurador General de Justicia, Daniel Chowell Arenas, pues éste renunció para contender por la alcaldía de Guanajuato; a partir de ese día, un solo nombre es el que ha sonado para hacerse cargo de la investigación de los delitos del fuero común ocurridos en: Carlos Zamarripa Aguirre. (Con información de Efrén García, J. Manuel Álvarez y Carmen Angón).