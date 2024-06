Defiende Cesar Prieto trayectoria política de su familia

Tras las declaraciones de Ricardo Sheffield, en dónde se refirió a los Prieto como “Caciques” y "rancheriles", el alcalde César Prieto Gallardo, en entrevista con medios de comunicación defendió la trayectoria política de su familia dentro de Morena, mencionando han sido consistentes en su apoyo y contribución al partido y aseguró que, las afirmaciones del senador electo obedecen a un tema de preocupación derivado de la reestructuración que se avecina al interior del movimiento de regeneración nacional (Morena) a nivel estatal.

Prieto Gallardo, destacó los logros de Morena a nivel nacional y estatal en las recientes elecciones, subrayando que, a pesar de las divisiones internas en las coaliciones causadas por Sheffield, el partido obtuvo resultados favorables.

“Yo respeto mucho a los compañeros, creo que en este momento, debemos estar contentos, tuvimos un resultado bastante bueno a nivel nacional, en los distritos federales, ganamos ocho de 15, ganamos la senaduría, a nivel estatal; diputaciones locales y presidencias municipales que pudimos haber ganado más de no haber sido, porque en su momento, quienes hicieron la coalición de parte de nuestro partido con el Partido Verde y Partido del Trabajo decidieron romperla, en este caso fue el Señor Ricardo Sheffield. Yo respeto mucho al Señor Ricardo Sheffield, no sé por qué lo dijo, a lo mejor no quedó tan bien parado como él pensaba y habrá una reconfiguración estatal en el tema de morena y eso, yo creo que lo tiene preocupado” explicó.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de "caciquismo", Prieto Gallardo argumentó que, su familia ha sido siempre coherente con sus principios y han trabajado por el progreso de su ciudad y estado, sin buscar solo cargos políticos.

Afirmó que él y su familia siempre han sido leales al movimiento obradorista desde sus inicios en Guanajuato y reafirmó su compromiso con Morena y su disposición a seguir colaborando en la transformación de Guanajuato, enfatizando la lealtad y la congruencia como pilares en el ámbito político.